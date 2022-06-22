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Giriş Tarihi: 22.6.2022 16:03

MKE Ankaragücü'nün altyapı seçmelerine yoğun ilgi

AA
MKE Ankaragücü’nün altyapı seçmelerine yoğun ilgi

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün altyapı seçmelerine Türkiye'nin birçok şehrinden 5 bine yakın genç futbolcu adayı katılıyor.

Sarı-lacivertli kulübün Tandoğan Tesisleri'nde geçen hafta sonu başlayan ve 24 Haziran Cuma günü sona erecek seçmelere, büyük bir ilgi var.

Sabahın erken saatlerinde tesis önünde kayıt için sıraya giren futbolcu adayları ve aileleri, birçok antrenör tarafından denetlenen seçmeye girmek için heyecanla bekliyor.

MKE Ankaragücü Futbol Altyapısından Sorumlu Asbaşkanı Soner Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak güzel projelere imza attıklarını belirterek, "Herkes şu anda Ankaragücü'nün altyapısını konuşmakta. Seçmelerimiz başarılı bir şekilde sürüyor. 5 bine yakın genç, seçmeye katılmak için başvurdu. Türkiye'nin birçok yerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gelenler var. Ankaragücü'nün büyüklüğünü ve altyapıya verilen değeri de buradan görüyoruz. Açıkçası seçmeler için kardeşlerimiz Ankaragücü'ne akın akın geliyor. 20'ye yakın hocamız adaletli bir seçim yapıyor." ifadelerini kullandı.

İlk seçmeyi geçen sporcularla ikinci bir seçme daha düzenleyeceklerini anlatan Kurt, sonunda 70-80 genci Ankaragücü altyapısına kazandıracaklarını kaydetti.

Seçmelere oğlu Mehmet Akif Kara'yı dahil etmek için İstanbul'dan gelen Adnan Kara, "16 yaşındaki çocuğumu getirdim. İstanbul'da bir kulüpte oynuyor. Ankaragücü altyapıya önem veren kulüplerimizden biri. Bu yüzden seçmelere katılmak istedik." diye konuştu.

Oğlu Abdullah Sami için Kırıkkale'den Ankara'ya seçmelere gelen Hanife Kaplan, "Oğlum çok iyi futbol oynuyor. Duyuruyu internette görünce, gelmek istedi. Biz de denemek istedik. Annesi ve babası olarak sonuna kadar destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Seçmeye giren Abdullah Sami Kaplan ise "Ankaragücü, bir Süper Lig takımı. Bu yüzden burada olmak istedim. 10 numara pozisyonunda oynuyorum. Trabzonspor'dan Bakasetas'ı örnek alıyorum. Küçüklükten beri futbol hayalimdi. Eğer bunu da burada gerçekleştirirsem çok mutlu olurum." değerlendirmesini yaptı.

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MKE Ankaragücü'nün altyapı seçmelerine yoğun ilgi
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