Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Haris Seferovic bombası!
Giriş Tarihi: 22.6.2022 07:26

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Haris Seferovic bombası!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan Haris Seferovic bombası!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Başkan Ahmet Nur Çebi, “Çok alternatifimiz var” demişti. Gaza basan yönetim, Benfica’nın 30 yaşındaki İsviçreli yıldızı Haris Seferovic'i renklerine bağlamak ve 27 Haziran’daki kampa yetiştirmek için harekete geçti.

Golcü takviyesi için harıl harıl çalışan ve çok sayıda isimle görüşme halinde olan Beşiktaş yönetimi, sürpriz yaparak çok önemli bir oyuncu için harekât başlattı... Önceki gün Alexander Sörloth ve Wout Weghorst'ta hedeflerine ulaşamadıklarını açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi, listelerinde başka oyuncuların da olduğunu belirterek, "Elimizde çok alternatif var. En iyi futbolcuyu Beşiktaş'a kazandıracağız" derken dün önemli bir haber gündeme düştü. Rotasını Portekiz'e çeviren siyah-beyazlıların, Benfica'nın golcüsü Haris Seferovic'i kadrosuna katmak için temaslara başladığı kaydedildi.

BENFICA İLE 2 YIL ANLAŞMASI VAR!

Teknik direktör Valerien İsmael'in direktifi doğrultusunda 27 Haziran'da başlayacak hazırlık kampına kadar yeni santrforu renklerine bağlamak için uğraşan siyah-beyazlıların, İsviçre Milli Takımı'nın tecrübeli forveti için menajerler aracılığıyla iletişime geçtiği ifade edildi. Benfica ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun, bonservisinin 6 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken, yönetimin hem mali şartlar konusunda bilgi aldığı hem de oyuncunun teklife sıcak bakıp bakmadığını araştırdığı gelen haberler arasında. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de dün, Seferovic ile ilgilendiklerini doğruladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için yeni rakamlar geldi: Zam yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası kritik oranı açıkladı: Enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları hesaplandı
Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin sultanları maç takvimi
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını! 2 bakan bölgede incelemelerde bulundu
Taze gelin Seda Sayan aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten'in doğum gününde romantik paylaşım... "Gülüşünü sevdiğim"
CHP'de Genel Başkanlık savaşı! "CHP'de çok büyük çatlaklar var" deyip 5 isim sıraladı
Sigara zammı son durum güncel liste! 22 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Ünlü şarkıcı Hadise evlendikten sonra tarzını tamamen değiştirdi! İşte Hadise’nin yeni tarzı!
Son dakika: İletişim Başkanlığı'ndan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama: Provokasyona karşı resmi kanalları takip edin
Masterchef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı evlendi! İşte Serhat Doğramacı'nın güzel eşi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Haris Seferovic bombası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA