Golcü takviyesi için harıl harıl çalışan ve çok sayıda isimle görüşme halinde olan Beşiktaş yönetimi, sürpriz yaparak çok önemli bir oyuncu için harekât başlattı... Önceki gün Alexander Sörloth ve Wout Weghorst'ta hedeflerine ulaşamadıklarını açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi, listelerinde başka oyuncuların da olduğunu belirterek, "Elimizde çok alternatif var. En iyi futbolcuyu Beşiktaş'a kazandıracağız" derken dün önemli bir haber gündeme düştü. Rotasını Portekiz'e çeviren siyah-beyazlıların, Benfica'nın golcüsü Haris Seferovic'i kadrosuna katmak için temaslara başladığı kaydedildi.



BENFICA İLE 2 YIL ANLAŞMASI VAR!



Teknik direktör Valerien İsmael'in direktifi doğrultusunda 27 Haziran'da başlayacak hazırlık kampına kadar yeni santrforu renklerine bağlamak için uğraşan siyah-beyazlıların, İsviçre Milli Takımı'nın tecrübeli forveti için menajerler aracılığıyla iletişime geçtiği ifade edildi. Benfica ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun, bonservisinin 6 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken, yönetimin hem mali şartlar konusunda bilgi aldığı hem de oyuncunun teklife sıcak bakıp bakmadığını araştırdığı gelen haberler arasında. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de dün, Seferovic ile ilgilendiklerini doğruladı.