Son dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Okan Buruk dönemi başlıyor…

Galatasaray, Domenec Torrent sonrası 48 yaşındaki teknik direktör Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır."
İMZA TÖRENİ CUMA GÜNÜ
Galatasaray, Okan Buruk için Cuma günü Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek. İmza töreninin taraftara açık olması bekleniyor.
Futbolculuk kariyerinde Galatasaray formasıyla 15 kupa kazanan tecrübeli teknik direktör, bu başarılarını saha kenarında devam ettirmeye çalışacak.