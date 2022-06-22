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Giriş Tarihi: 23.6.2022 00:26 Son Güncelleme: 23.6.2022 00:40

Son dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Okan Buruk dönemi başlıyor…

Son dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Okan Buruk dönemi başlıyor…

Son dakika haberi… Galatasaray, Domenec Torrent’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk’u getirdi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli teknik adamla görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Galatasaray, Domenec Torrent sonrası 48 yaşındaki teknik direktör Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır."

İMZA TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Galatasaray, Okan Buruk için Cuma günü Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek. İmza töreninin taraftara açık olması bekleniyor.

Süper Lig'de daha önce Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, Akhisarspor ile de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray formasıyla 15 kupa kazanan tecrübeli teknik direktör, bu başarılarını saha kenarında devam ettirmeye çalışacak.

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Son dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Okan Buruk dönemi başlıyor…
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