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Giriş Tarihi: 22.6.2022 08:11

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'nın aklı gençlerde!

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına’nın aklı gençlerde!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo-mavililer, 21 yaş altı üç yabancı oyuncu için scout ekibinin raporuna göre kolları sıvayacak.  Avcı'nın onay verdiği isimlere hemen yoğunlaşacak olan yönetim, kadroyu genişletip her kulvarda başarı için teknik ekibin elini güçlendirmek istiyor.

Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra hem Türkiye Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyeye çıkmak isteyen bordo-mavililer, buna uygun kadro için de harıl harıl çalışıyor. TFF'nin 8+6 olan yabancı kontenjanına ek olarak 21 yaş altında ve ülkesinin milli takımlarında en az 10 kez forma giymiş 3 yabancıya da onay vermesi ile birlikte hemen harekete geçildi.

Uzun zamandır inceleme yapan Trabzonspor scout ekibi, hazırlanan raporu teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim kuruluna iletecek. Avcı'nın onay verdiği isimlere hemen yoğunlaşacak olan yönetim, kadroyu genişletip her kulvarda başarı için teknik ekibin elini güçlendirmek istiyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'nın aklı gençlerde!
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