Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Cenk Tosun’a kavuşuyor!

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta Cenk Tosun'la ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Çebi, "Cenk Tosun'a her zaman kapımız açık. Öncelik hakkı olan bir oyuncu. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bizimle olmayı arzu edecektir" ifadelerini kullanmıştı.