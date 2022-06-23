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Giriş Tarihi: 23.6.2022 14:36

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Cenk Tosun'a kavuşuyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Cenk Tosun’a kavuşuyor!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için santrfor arayışlarına devam eden Beşiktaş, Everton forması giyen eski golcüsü Cenk Tosun'u tekrardan kadrosuna kattı. İşte tüm detaylar...

Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

CENK İLE ANLAŞMA TAMAM

Yönetim ile 31 yaşındaki golcü arasında mali şartlarda da pürüz kalmadı. Beşiktaş 'ın Tosun'a 1.2 milyon Euro vererek transferi noktalaması hedefleniyor.

İSTANBUL'A GELİYOR

Cenk'in en geç bu hafta sonunda, ailesiyle birlikte tatilini sürdürdüğü Bodrum'dan İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması ve ardından pazartesi günü Ümraniye'de takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta Cenk Tosun'la ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Çebi, "Cenk Tosun'a her zaman kapımız açık. Öncelik hakkı olan bir oyuncu. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bizimle olmayı arzu edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

TOSUN'DAN TRANSFER MESAJI

Cenk Tosun'un bir süre önce Marmaris'te çekilen bir görüntüsü dikkat çekmişti. Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, instagram hesabından ünlü futbolcunun fotoğrafı eşliğinde "Gol kralı 2022-23 Cenk Tosun, loading (yükleniyor)" mesajını paylaştı. Bu paylaşım siyah-beyazlı camiayı heyecanlandırmıştı. (Fotomaç)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Cenk Tosun'a kavuşuyor!
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