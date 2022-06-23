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Giriş Tarihi: 23.6.2022 13:37 Son Güncelleme: 23.6.2022 13:40

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Christian Fassnacht’ın peşinde!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Christian Fassnacht’ın peşinde!

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael’in isteği üzerine Young Boys forması giyen Christian Fassnacht’ı renklerine bağlamak için çalışmalarına bağladı. İşte tüm detaylar…

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Valerien İsmael'in isteği üzerine Young Boys'un sağ kanat oyuncusu Christian Fassnacht'a teklif yaptı. Farklı bölgelerde de oynayabilen İsviçreli yıldızın da Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

2023 yılına kadar sözleşmesi süren Christian Fassnacht'ın kulübü Young Boys'la pazarlıklar devam ediyor. Siyah-Beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Young Boys'a 1.5 milyon Euro bonservis ücreti teklif ettiği öğrenildi.

Bu rakamı artırmaya çalışan İsviçreli yöneticilerin Siyah-Beyazlılar'dan yarısı peşin 3 milyon Euro istediği ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 18 maçta 11 gol atıp 4 asist yaptı. İsviçreli oyuncu orta sahada ve sol kanatta da görev yapabiliyor. (Takvim)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Christian Fassnacht’ın peşinde!
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