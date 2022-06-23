Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Torrent şoku! FIFA’lık oluyor...

Bunun üzerine Torrent'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi ve ödeme yapılmadı. Bundan sonra taraflar FIFA'da karşı karşıya gelecek. Mevcut durumda 2.1 milyon Euro alacağı bulunan 59 yaşındaki hoca ve 4 yardımcısına birkaç yıl içinde mahkeme masrafları ve faizle birlikte 2.1 milyon Euro'dan fazla ödeme yapılacak.

TORRENT'İN GALATASARAY KARNESİ

Sarı kırmızılı takımda 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 20 maça çıkan Domenec Torrent, sahadan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle ayrıldı. İspanyol çalıştırıcı bu maçlarda 1.30 ortalama puan yakaladı.