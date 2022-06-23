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Giriş Tarihi: 23.6.2022 09:32 Son Güncelleme: 23.6.2022 09:35

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Torrent şoku! FIFA'lık oluyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Torrent şoku! FIFA’lık oluyor...

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin feshedildiği açıklanan İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Galatasaray yönetimiyle alacakları yüzünden davalık oluyor. İşte tüm detaylar...

Galatasaray ile teknik direktör Torrent arasındaki tazminat pazarlığının perde arkası aralandı. Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol hoca ve yardımcılarından yüzde 30 indirim talep ederken, teknik heyetten "Yüzde 5 indirim yaparız'' cevabını aldı.

Bunun üzerine Torrent'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi ve ödeme yapılmadı. Bundan sonra taraflar FIFA'da karşı karşıya gelecek. Mevcut durumda 2.1 milyon Euro alacağı bulunan 59 yaşındaki hoca ve 4 yardımcısına birkaç yıl içinde mahkeme masrafları ve faizle birlikte 2.1 milyon Euro'dan fazla ödeme yapılacak.

TORRENT'İN GALATASARAY KARNESİ

Sarı kırmızılı takımda 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 20 maça çıkan Domenec Torrent, sahadan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle ayrıldı. İspanyol çalıştırıcı bu maçlarda 1.30 ortalama puan yakaladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Torrent şoku! FIFA'lık oluyor...
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