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Giriş Tarihi: 23.6.2022 09:23 Son Güncelleme: 23.6.2022 09:27

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed yolcu! Dünya devlerinden kanca

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da Mostafa Mohamed yolcu! Dünya devlerinden kanca

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed'in talipleri artmaya devam ediyor. Daha önce İspanya ve Almanya'dan teklifler alan 24 yaşındaki santrfor, 2 Fransız devinin de radarına girdi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed'e Fransa'dan talip var... Fransız basınında yer alan habere göre; Reims ve Toulouse, 24 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgileniyor. İki ekibin de Mohamed'i ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Öte yandan oyuncunun, Fransa dışından da talipleri olduğu öğrenildi. Tecrübeli forvetle Almanya'dan Schalke 04'ün yanı sıra İspanya'dan da birkaç kulübün ilgilendiği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mısırlı forvet Mostafa Mohamed, bu sezon çıktığı 27 lig maçında 7 gol atarkan, 3 de asist yapmayı başardı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed yolcu! Dünya devlerinden kanca
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