Son dakika Galatasaray transfer haberi: Okan Buruk, Oscar Valentin’de ısrarcı!

Orta saha merkezini baştan aşağı yenilemek isteyen Galatasaray 'da geçen sezon büyük beklentilerle alınan Alexandru Cicaldau da ilk 11'de düşünülmüyor. Başta Fiorentina olmak üzere birçok takımın ilgilendiği Alexandru Cicaldau'nun yerine teknik direktör Okan Buruk ve sportif direktör Cenk Ergün, yeni arayışlar peşinde.