Son dakika Galatasaray transfer haberi: Okan Buruk, Oscar Valentin’de ısrarcı!

Orta saha merkezini baştan aşağı yenilemek isteyen Galatasaray 'da geçen sezon büyük beklentilerle alınan Alexandru Cicaldau da ilk 11'de düşünülmüyor. Başta Fiorentina olmak üzere birçok takımın ilgilendiği Alexandru Cicaldau'nun yerine teknik direktör Okan Buruk ve sportif direktör Cenk Ergün, yeni arayışlar peşinde.
ALEXANDRU CICALDAU, OKAN BURUK'UN PLANINDA YOK
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için flaş bir iddia ortaya atıldı. Cenk Ergün orta saha arayışlarını sürdürürken Okan Buruk da bir öneride bulundu. Genç hocanın, Avrupa'nın 5 büyük liginin en fazla top çalan oyuncusu Oscar Valentin'in ismini verdiği öğrenildi.
OSCAR VALENTIN KİMDİR?
Oscar Valentin 20 Ağustos 1994 yılında İspanya'nın Ajofrin kentinde dünyaya geldi. Valentin, profesyonel kariyerine Alcobendas takımında başladı. 2019 yazında ise Rayo Vallecano takımına transfer oldu. İspanyol ekibi bu transfer için herhangi bir bedel ödemedi. (Fotomaç)