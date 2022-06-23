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Giriş Tarihi: 23.6.2022 09:45 Son Güncelleme: 23.6.2022 09:48

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'da Marlon çıkmazı! Kiralık formülü devreye girdi...

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor’da Marlon çıkmazı! Kiralık formülü devreye girdi...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızla devam eden Trabzonspor, Shakhtar'dan kadrosuna katmak istediği defans oyuncusu Marlon Santos'un bonservisi konusunda Ukrayna temsilcisiyle anlaşmaya varamadı. Bordo mavililer, transferi kiralama yöntemiyle çözmek için kolları sıvadı. İşte tüm detaylar...

Stoper transferindeki 1 numaralı aday olan Marlon Santos'u Shakhtar Donetsk'ten isteyen Trabzonspor, yüksek bir bonservisle karşılaşmıştı.

Ancak bordo-mavililer, FIFA'nın "Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncularla anlaşma sağlayamazsa sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacak" demesiyle Shakhtar'ın kapısını tekrar çaldı.

Fırtına, Ukrayna ekibine FIFA'nın tanıdığı süre boyunca Marlon'u kiralık olarak istediklerini iletti. 26 yaşındaki futbolcu kulübüyle görüşerek ayrılıklığını yineleyeceği belirtildi. Trabzonspor, teklifine satın alma opsiyonu maddesi eklettirmeyi planlıyor.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'da Marlon çıkmazı! Kiralık formülü devreye girdi...
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