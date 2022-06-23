Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor’da Marlon çıkmazı! Kiralık formülü devreye girdi...

Stoper transferindeki 1 numaralı aday olan Marlon Santos'u Shakhtar Donetsk'ten isteyen Trabzonspor, yüksek bir bonservisle karşılaşmıştı.
Ancak bordo-mavililer, FIFA'nın "Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncularla anlaşma sağlayamazsa sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacak" demesiyle Shakhtar'ın kapısını tekrar çaldı.
Fırtına, Ukrayna ekibine FIFA'nın tanıdığı süre boyunca Marlon'u kiralık olarak istediklerini iletti. 26 yaşındaki futbolcu kulübüyle görüşerek ayrılıklığını yineleyeceği belirtildi. Trabzonspor, teklifine satın alma opsiyonu maddesi eklettirmeyi planlıyor.