Yunus Akgün, idolünü açıkladı! "Hemen gitmeyi kendime yakıştıramam"

Teknik direktörlüğe getirilen Okan Buruk'un da kendisi gibi Galatasaray'ın altyapısından yetiştiğini hatırlatan Yunus, "Okan hocam beni en iyi anlayacak kişi. Benim için büyük bir şans. Çünkü aynı yollardan geçtik. Beraber inşallah şampiyonluk yaşarız. Başakşehir'deki arkadaşlarım hep, 'Çok özel hoca.' diyordu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a 2007'de geldiğini aktaran 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Galatasaray'da kaptanlık hayalim var. Uzun yıllar oynadıktan sonra bunun olacağına eminim." diye konuştu.