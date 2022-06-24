Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ı resmen açıkladı! "Okan hoca ile çalışacak olmaktan mutluyum"

Bu transferle birlikte hedeflerine ulaştığını belirten Bardakcı, şunları söyledi:

''Şu an değişik duygular içindeyim. Bildiğiniz gibi Konya, doğup, büyüdüğüm memleketim. Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım içinde mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.