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Giriş Tarihi: 24.6.2022 17:04 Son Güncelleme: 24.6.2022 17:05

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin ikinci etap kamp yeri belli oldu! SABAH Spor duyurmuştu...

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin ikinci etap kamp yeri belli oldu! SABAH Spor duyurmuştu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de ikinci etap kamp yeri belli oldu. Sarı lacivertliler daha önce İstanbul'daki olumsuz hava koşullarından dolayı kamp yerini değiştirme kararı almıştı. İşte tüm detaylar...

Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, ikinci etap kamp programını açıkladı.

Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek olan sarı lacivertli kulüp, 2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30'da Sırbistan ekibi FK Partizan ile, 6 Temmuz Çarşamba günü de saat 18.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile hazırlık maçı oynayacak.

SABAH.COM.TR DUYURMUŞTU

Olumsuz hava şartlarından dolayı Fenerbahçe'nin kamp yerini değiştireceği haberini daha önce SABAH Spor duyurmuştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin ikinci etap kamp yeri belli oldu! SABAH Spor duyurmuştu...
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