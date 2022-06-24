Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin ikinci etap kamp yeri belli oldu! SABAH Spor duyurmuştu...

Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, ikinci etap kamp programını açıkladı.
Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek olan sarı lacivertli kulüp, 2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30'da Sırbistan ekibi FK Partizan ile, 6 Temmuz Çarşamba günü de saat 18.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile hazırlık maçı oynayacak.
SABAH.COM.TR DUYURMUŞTU
Olumsuz hava şartlarından dolayı Fenerbahçe'nin kamp yerini değiştireceği haberini daha önce SABAH Spor duyurmuştu.
💥ÖZEL | Fenerbahçe'nin 20 Haziran'da yapılacak kampı iptal edildi.— Sabah Spor (@sabahspor1) June 16, 2022
👉Jorge Jesus, yardımcılarıyla Topuk Yaylası'nı gezdi çok beğendi fakat kamp dönemi boyunca hava şartlarının kötü olacağı nedeniyle kampı iptal etti.@omerrozcann pic.twitter.com/zheQSmqwqg