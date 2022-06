Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk Galatasaray’la sözleşme imzaladı! Flaş Fatih Terim itirafı...

Galatasaray, yeni teknik direktörü Okan Buruk'a imza töreni düzenledi.

İşte törenden açıklamalar;

DURSUN ÖZBEK: OKAN HOCA BU GÖREVİ HAK ETTİ

Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç. Taraftarlarımıza kombinelere gösterdikleri ilgi nedeniyle de teşekkür ediyorum. Bizi ilk günden yalnız bırakmadıklarını gösterdiler. Galatasaraylı Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Okan Buruk daha önce yakaladığı başarılarla bu kulübe hizmet etmeyi fazlasıyla hak ediyor. Galatasaray değerlerini daha iyi korumak için bu imzanın atılması gerektiğine inanıyorum. Burada olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil, yakaladığı başarılarla burada olmayı fazlasıyla hak ediyor. Okan Hocamız 3. 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs'ta ilk kez Galatasaray forması giydi, sonrasında 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı göz yaşları içerisinde kaldırdı.

"BU YIL ÇOK ÖNEMLİ"

Geçmişten gelen tecrübelerimiz var. Galatasaray'ın son dönemlerde yaşadıkları olumsuzlukar mevcut. Hem sportif başarıyı hem de mali yapıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Eğer sürdürülebilir bir mali yapınız yoksa başarılar hayal oluyor. Onun için ben ve yönetimim şu konu üzerinde duruyoruz: mali bağımsızlık olmalı, sürdürülebilir başarı çizgisi... Hem futbolda hem de diğer branşlarda bunu istiyoruz. Önümüzdeki sezon, çok önemli bir sezon. Cumhuriyetimizin 100. yılı. O neden bu yıl alınacak başarılar, daha önceki başarılardan daha kıymetli. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Galatasaray'ın önümüzdeki 20-30 yılının planlamasını yapmalıyız. Çocuklarımıza ve torunlarımıza bu yapıyı bırakmalıyız. Yüksek seviyede iniş çıkışlar yaşamamalıyız. Bu nedenle göreve talip olduk. Hareket tarzımızı ve planlarımızı ona göre yapıyoruz. Taraftarlarımız hiç endişe etmesinler. Erden Timur da bu konuda açıklamalar yaptı. Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Elimizden geleni maksimum seviyede vermeye çalışıyoruz. Kombineler büyük bir hızla bitmek üzere, localarımız dolu. Onlara da teşekkür ediyorum.

"GELECEĞİ FEDA ETMEDEN TRANSFER YAPCAĞIZ"

2017 sezonunda 10 tane transfer yapmıştık. 10'u da oynadı, ilk 11 oyuncusu olarak geldiler. Hem o sezon hem de sonrasında Galatasaray'ı şampiyonluğa götürdüler. O dönem profesyonellerimizle titiz bir çalışma yapmıştık ve Galatasaray, o çalışmaların meyvelerini toplamıştı. O dönemki profesyonellerimiz yine görevde. Çalışmalarımızı da aynı şekilde yapıyoruz ancak şu var; transferlerimizi yaparken Galatasaray'ın geleceğini feda etmeden yapacağız. Okan hocamızla çalışmalarımız daha da güçlendi.

"2000 RUHUNU YARATMAK İSTİYORUZ"

2000 ruhunu yaratmaya çalışıyoruz. 1996 yılında başlamıştı. O dönemin yönetimini ve teknik kadrosunu da tebrik ediyorum. Örnek alınması gereken bir dönemdi. Okan hocaya güvenimiz tam. Aynı ruhu, hocamız, yönetimimizle beraber çalışarak getireceğiz.

OKAN BURUK: HEMEN İŞE BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Bizim için çok önemli ve değerli bir görev. Bu göreve layık görülmekten dolayı başkanıma ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Galatasaray için çok değerli bir yönetim göreve geldi. Onların göreve gelmesiyle taraftarlarda büyük bir heyecan oldu. Bizim hedeflerimiz Galatasaray olarak hiçbir zaman değişmeyecek. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunu başarmak için ben, ekibi, yönetimimiz, futbolcularımız, elimizden gelenin fazlasını ortaya koyacağız. Geçen yıl yaşanan mutsuzluğu ortadan kaldırmak istiyoruz. Hemen işe başlamak istiyoruz. Taraftarlarımız gibi ben de hoca olarak transferlere yoğunlaşmış durumdayım. Yönetimimiz de bizim için iyi bir kadro oluşturmak için her şeyi yapıyor. Kazanan, her şeyini veren, dominant bir takım oluşturmak istiyoruz. Kendime, ekibime, mevcut oyunculara güveniyorum. Geçen yıl başarısızdı ve bitti. Psikolojik olarak herkesi ayağa kaldıracağız. Burada büyük bir sinerji yaratıp başarılara ulaşmak istiyoruz. Bu sene öncelik şampiyonluk, sonra Avrupa'da tekrar eski başarılarımızı yakalamayı planlıyoruz. Bugün benim için çok önemli bir gün. Hem Galatasaray'ın teknik direktörü olduğum gün hem de oğlumun doğum günü. Baba olmayı ilk kez tattığım gün. Galatasaray'ın hocası olmamdan dolayı en büyük mutluluğu oğlum duydu. Hem onun hem de taraftarlarımızın en mutlu olduğu anları birlikte oluşturmak istiyoruz. Florya'ya dün gitme şansım oldu. Oranın havasını daha önceden biliyordum. Futbolcu olarak çok güzel günler yaşamıştım orada. O zamanlardaki hatıraları aklımda tutmuşum. İnşallah bundan sonra da aynı başarıları yaşarız.

Galatasaray'ın hocası olmak istediğimi, Galatasaray'da çalışmak istediğimi daha önce de belirttim. Hiçbir beklentim olmadığını ve Galatasaray'ın hocası olmak için elimden geleni yapacağımı söyledim. Uzun bir seçim süreci yaşandı. Başkan ve yöneticilerimizin kendileri için en doğru araştırmayı ve planlamayı yaptıklarını biliyorum. Sonrasında böyle bir tasarrufları olunca dünyanın en mutlu insanı oldum. Hemen hedefleri ve başarıları düşünmeye başladım. Dünyanın en mutlu insanlarından biriyim. Hem burada hem de Florya'da o havayı solumak çok güzel.

"FATİH HOCA BENİ ARADI"

Fatih Terim benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık. Dün kendisi beni aradı. Başarılar diledi, elinden gelen yardımı göstereceğini söyledi. Ben de ona, Türk teknik direktörler olarak onun açtığı yolda elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledim. Ona çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğunu gösterdi. Bu şekilde bir diyalog aramızda geçti hocamızla.

"KENDİ EKİBİMLE GELECEĞİZ"

Uzun yıllar çalıştığım bir ekibim var. Onlarla birlikte geliyorum. Eklemelerimiz de olacak. Kısa zamanda onları da açıklarız. Sizleri bilgilendireceğiz. Bunun dışında Galatasaray'da potansiyelli oyuncular var. Geçen yıl yapılan transferler var. Tüm oyuncuları görmek istiyorum. Performanslarını görmek, tanımak istiyorum. Onları en iyi nasıl değerlendiririz bakmak istiyorum. Belki bazı oyuncuları kiralık vereceğiz. Gelişmelerini sağlayacağız. Bu bize fayda sağlar. En net örneğini Yunus Akgün'de gördük. Ancak ilk etapta oyuncularımızı görmek ve tanımak var. Sonrasında kararımızı vereceğiz.

"YERLİ OYUNCU TRANSFERİ DE DÜŞÜNÜYORUZ"

Elimizdeki oyuncuların büyük bir kısmı milli ve genç oyuncular. Kaliteleri tartışılmaz ancak geçen yıl takım performansı ortaya çıkmadı. Böyle olunca bireysel performanslar da düşük kaldı. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Üst üste gelen mağlubiyetler psikolojik olarak etki edebiliyor fakat bunun bu yıl da devam edeceği diye bir gerçek yok. Bu takımın mevcut ihtiyaçları var, takviyeye ihtiyaçları var. Mesela orta saha... Bu eksiklerin üzerinde çalışıp hamlelerimizi yapacağız. Yabancı ve Türk kuralı var. Yerli oyuncular da kadromuza katmak istiyoruz. Ondan sonra takımda tüm oyuncuların performanslarının da değişeceğini düşünüyorum. İyi oyuncular, çevresindeki iyi oyuncularla daha iyi performanslar verir. Hem transfer yapacağız hem de mevcut oyuncuların gelişimi için çalışmalar yapacağız.

"ANTRENMANI 1 HAFTA ÖNE ÇEKTİK"

Antrenman programımız 4 Temmuz olarak bildirilmişti oyunculara ama biz göreve gelince bunu değiştirdik ve 27 Haziran'a çektik. Oyunculardan hedeflerimizi, isteklerimizi ve planlarımızı göstereceğiz. Onlardan da buna göre hareket etmelerini isteyeceğiz.

"AİLEDEN GALATASARAYLIYIM"

Ben 1985 yılında Galatasaray altyapısında seçmelere girerek bu kulübün oyuncusu oldum. Rahmetli babamdan Galatasaraylıyım. Hiçbir maçı kaçırmazdı. Aileden Galatasaraylıyım. Çok uzun yıllar bu kulübe hizmet ettim. 20'ye yakın kupa kazandım. O yüzden ben şahsen Galatasaraylılığımı korudum ve sürdürmeye çalıştım. Her insanın hataları ve yanlışları olabilir. Ben de bunların altını çizmeye çalıştım, gerektiğinde özür de diledim. Benim yaşadığım büyük başarılar, olumsuz etkenlerin kat kat üzerindedir. 2008'de tekrar geldim ve şampiyon olarak ayrıldım. Geçmişten gelen olumsuzlukar olabilir ancak sokakta bana gösterilen ilgi ve alaka, sevgiyle geride bıraktım. Burada başarıdan başka bir beklentim yok. Galatasaray Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı. Ben de bu şampiyonluklara bir tane eklemek istiyorum.

"ÇOK MOTİVEYİM"

Bu kadar büyük bir kalabalığı görünce heyecanlanmadım değil. Tüm basın mensubu arkadaşlarla bağımız ve tanışıklığımız var. Sizleri de Galatasaray ailesinin birer bireyi olarak görüyorum. Motive bir şekilde geldim. Kendi hedefimiz ve Galatasaray'ın hedeflerini ortaya koymak için geldim. Taraftarlarımıza ne kadar motive olduğumuzu, başarı için elimizden geleni yapacağımızı göstermek için bu imza törenine geldik.

"FORVET TRANSFER EDEBİLİRİZ"

Elimizdeki oyuncuları görüp tanımak istiyoruz. Diagne sakatlıktan gördük. Durumu nasıl, görmemiz lazım. Tüm forvetlerimiz değerli ve bizim oyuncularımız. Onları bir görüp çalışmalarımıza bakacağız. Galatasaray oraya bir takviye yapabilir. Benim daha önce çift forvet oynattığım çok dönem oldu. Önce oyuncuları görmek istiyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak ne durumdalar bakacağız. Kendi hedeflerimize ve bütçemize uygun oyuncular bulursak kadromuza katmak istiyoruz.

"BİRÇOK FORMASYON DENEYECEĞİZ"

Şampiyonluk yaşadığım Başakşehir'de 4-3-3, 4-2-3-1 ya da 4-4-2 oynadığımız dönemler oldu. Sistem için elimizdeki oyuncu tipleri de önemli. Günümüz futbolunda başlangıç dizilişler önemli ancak hem top bizdeyken hem de rakipteyken alacağımız dizilişler önemli. Galatasaray futbolcuları yüksek zekalı oyuncular. Şu an 4'lü savunma üzerinden planlama yapıyoruz. Sadece tek formasyon değil, birkaç formasyon üzerinden gideceğiz. Burada oyuncuların vereceği geri bildirim de önemli.

"ORTA SAHAYA YÜKSEK KALİTELİ OYUNCULAR İSTİYORUZ"

Ortada bir gerçek var. Galatasaray takımının orta saha oyuncuları, oyunun iki yönünü de oynamalı. Hem skora katkı hem de defansa katkı yapmalı. Bu tarz oyuncular bakıyoruz. Arayışımız bu yönde. Oynadığımız maçlarda top daha çok bizde kalacak. Rakiplerin kurgularını nasıl bozabiliriz, buna bakacağız. Görüşmelerimizi hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ligin başlamasına 6.5 hafta kalmasına rağmen en kısa sürede, en uygun şekilde transferlerimizi yapmak istiyoruz. Bir yandan transfer yapmayı düşünüyoruz ama bir yandan da kulübün geleceğini düşünmek zorundayız. Çok yüksek kalitede oyuncular almak istiyoruz.

"100 KAT EMEK VERECEĞİM"

Bu şansı bana verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Daha önce görev yaptığım yerlerde elimden geleni yapıp güvenenleri mahcup etmemeye çalışmıştım. Burada da yine aynısını belki 10 kat belki de 100 kat fazla yapacağım, Galatasaraylılığımdan dolayı.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE DESTEK OLSUN"

En büyük kozumuz birlikteliğimiz. Taraftarın yönetimle, takımla birlikte olması. Bize her zaman destek veriyorlar. Hem dışarıda hem de maçlarda. Ancak bu senenin daha fazla birlik olunması gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Hepimiz iyi niyetliyiz. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışacağız. Hedeflerimiz bir. İstiyoruz, başarmaya çalışıyoruz. Bize destek olsunlar. Biz de onlar için elimizden gelen her şeyi yapalım. Küçük kırgınlıklarımızı, sorunlarımızı geride bırakıp bir olalım. Avrupa'da olmamak üzücü ama haftada tek maça odaklanacağız. Sadece lige bakacağız. Konsantrasyonumuzun yüksek olması lazım. Her maçı final olarak görmeliyiz.