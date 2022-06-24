Geçtiğimiz sezonki performansıyla adeta küllerinden doğan milli futbolcu Emre Mor, transferin gözde isimleri arasında yer alıyordu.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi üst düzey takımların transfer gündeminde yer alan başarılı futbolcu için VavaCars Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma açıklamalarda bulunmuştu.
BEŞİKTAŞ'TAN PARA VE FUTBOLCU TEKLİFİ
Milli futbolcu için Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı ve Salih Uçan ile birlikte para önerdiği belirtilmişti.
Bu gelişmelerin ardından temaslarını hızlandıran Fenerbahçe, rakiplerinin önüne geçti ve Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı.
ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ, F.BAHÇE BİTİRDİ
Başkan Ali Koç, Karagümrük Kulübü'nün sahibi Süleyman Hurma ile yaptığı son görüşmede 24 yaşındaki sağ kanadın transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Koç ile Hurma'nın transfere son noktayı koymak için bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi.
VOLKAN DEMİREL TAVSİYESİ
Emre Mor'un Fenerbahçe'ye transferinde eski hocası Volkan Demirel'in önemli katkısı olduğu bildirildi. Fikri sorulan Demirel'in, oyuncunun kendisini özellikle savunmada çok geliştirdiği yönünde görüş verdiği, "Doğru yönetilirse çok başarılı olur" dediği ifade edildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Emre Mor transferine onay verdiği kaydedildi. Portekizli hocanın, kanatlarda kolay adam geçen isimlere ihtiyacı olması nedeniyle bu oyuncunun gelişini heyecanla beklediği bildirildi. 24 yaşındaki Emre Mor'un da F.Bahçe forması giyeceği için heyecanlı olduğu gelen bilgiler arasında.
Emre Mor, geçen sezon 26 lig maçında 5 gol, 3 asist kaydederken Türkiye Kupası'nda forma giydiği 3 karşılaşmada da 1 gol ve 1 asistle oynadı.