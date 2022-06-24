Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Volkan Demirel devreye girdi ve...
Giriş Tarihi: 24.6.2022 07:50 Son Güncelleme: 24.6.2022 07:54

Son dakika transfer haberleri: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Volkan Demirel devreye girdi ve...

VOLKAN DEMİR
Son dakika transfer haberleri: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Volkan Demirel devreye girdi ve...

Son dakika transfer haberleri: Gösterdiği performansla Süper Lig devlerini peşine takan Emre Mor, transferin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig devlerini peşine takan milli futbolcu transfer için kararını verirken, Volkan Demirel detayı ortaya çıktı. Emre Mor'la yaklaşık yarım sezon birlikte çalışan Volkan Demirel, milli futbolcunun transferinin tamamlanmasında, verdiği tavisye ile önemli rol oynadı. İşte transferin tüm ayrıntıları...

Geçtiğimiz sezonki performansıyla adeta küllerinden doğan milli futbolcu Emre Mor, transferin gözde isimleri arasında yer alıyordu.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi üst düzey takımların transfer gündeminde yer alan başarılı futbolcu için VavaCars Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma açıklamalarda bulunmuştu.

"BECEREBİLİRSEM TUTACAĞIM"

Emre Mor'a gelen teklifleri açıklayan Hurma, "Emre Mor için çok teklif var. Becerebilirsem kadroda tutmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN PARA VE FUTBOLCU TEKLİFİ

Milli futbolcu için Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı ve Salih Uçan ile birlikte para önerdiği belirtilmişti.

Bu gelişmelerin ardından temaslarını hızlandıran Fenerbahçe, rakiplerinin önüne geçti ve Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ, F.BAHÇE BİTİRDİ

Başkan Ali Koç, Karagümrük Kulübü'nün sahibi Süleyman Hurma ile yaptığı son görüşmede 24 yaşındaki sağ kanadın transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Koç ile Hurma'nın transfere son noktayı koymak için bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi.

VOLKAN DEMİREL TAVSİYESİ

Emre Mor'un Fenerbahçe'ye transferinde eski hocası Volkan Demirel'in önemli katkısı olduğu bildirildi. Fikri sorulan Demirel'in, oyuncunun kendisini özellikle savunmada çok geliştirdiği yönünde görüş verdiği, "Doğru yönetilirse çok başarılı olur" dediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Emre Mor transferine onay verdiği kaydedildi. Portekizli hocanın, kanatlarda kolay adam geçen isimlere ihtiyacı olması nedeniyle bu oyuncunun gelişini heyecanla beklediği bildirildi. 24 yaşındaki Emre Mor'un da F.Bahçe forması giyeceği için heyecanlı olduğu gelen bilgiler arasında.

Emre Mor, geçen sezon 26 lig maçında 5 gol, 3 asist kaydederken Türkiye Kupası'nda forma giydiği 3 karşılaşmada da 1 gol ve 1 asistle oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti! Mahmut Efendi'nin torunundan açıklama geldi!
Mahmut Efendi sözleri ve hayatı: 93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatı ve sözleri
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı için rakamlar netleşti! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Net- Brüt Temmuz 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Temmuz müjdesi! Gündemdeki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı
Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu gündemde! | Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, Müge Anlı kiminle evleniyor?
Son dakika: ABD'den 'Tahıl Krizi' açıklaması! Kilit ülke Türkiye
Selen Soyder'den yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Volkan Demirel devreye girdi ve...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA