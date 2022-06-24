ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ, F.BAHÇE BİTİRDİ

Başkan Ali Koç, Karagümrük Kulübü'nün sahibi Süleyman Hurma ile yaptığı son görüşmede 24 yaşındaki sağ kanadın transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Koç ile Hurma'nın transfere son noktayı koymak için bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi.