Kasımpaşa'da 20 golle Süper Lig'in kralı olan ve bonservisi Fransız ekibi Lorient'te bulunan 25 yaşındaki Umut Bozok için flaş açıklama geldi.
Süper Lig'de gösterdiği performansla transfer listelerinin başında olan Umut Bozok Stefan Kuntz tarafından milli takıma çağrılmıştı.
Milli futbolcunun transferi, anlaşma iddialarına rağmen resmi olarak açıklanmamıştı.
MENAJERİ TRABZONSPOR'U AÇIKLADI
Bu gelişmelerin ardından başarılı futbolcunun menajeri, Türkiye'de büyük takımlarla görüştüklerini doğrularken Trabzonspor'un da bu takımlardan olduğunu belirtti.
Umut'un Türkiye temsilcisi Murat Ardıçlık, oyuncuyla ilgili durumu anlattı: "Umut Bozok'un transferi için Türkiye'den bazı önemli takımlar ile görüşüyoruz. Bugün (dün) yine bir görüşmemiz oldu ve Trabzonspor hâlâ masada olduğumuz kulüpler arasında yer alıyor."