Ahmet Çakar'dan çarpıcı sözler! "Okan Buruk'un Fatih Terim kadar kredisi yok"

Bu aptalca maceraya imza atanlar birer birer yok olup gittiler. Belki de futbol kariyerleri 8 Mart'ta bitti. TFF Başkanı'nın yapacağı iş; dürüst, güvenilir ve baskı altında kalmayacak insanları göreve getirmek olacaktır.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemlere pilot testlerini uygulayacaklarını söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Hakemlerin pilot testine falan da ihtiyacı yok. Türk hakemlerinin sadece güvenilir bir patrona, disiplinli bir Merkez Hakem Kurulu'na ihtiyaçları var. Gözlemci ise hikâyedir. Zaten tüm Türkiye gözlemci. Hakem hata yaptığında gözlemci düşük not verse ne olur vermese ne olur! Sayın Büyükekşi macera aramamalı. Orijinal işler yapayım da ses gelsin tavırlarını yapmamalı. Olay bu kadar basit.