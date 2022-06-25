Ahmet Çakar'dan çarpıcı sözler! "Okan Buruk'un Fatih Terim kadar kredisi yok"

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, Ahmet Çakar gündemi yorumladı. Yeni Başkanını seçecek olan MHK'da adaylar kimler olacak? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin pilot testleri ne anlama geliyor? Türk futbolunun sorunları hakkındaki görüşlerini açıklayan Ahmet Çakar çok çarpıcı cevaplar verdi.
Yeni MHK Başkanı bugün-yarın belli olacak. Bir duyumunuz var mı bu konuda?
Çok dedikodu ortada dolanıyor. Ancak açıkçası benim hiçbir duyumum yok. TFF Başkanı seçileli bir hafta oldu ama MHK'den hâlâ haber yok. Belli ki Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ve üyelere bu yönde 'Komiteye şunu al, bunu al' diye ağır baskılar var. Üstelik Türk hakemliği 8 Mart'ta ağır bir travma geçirdi.
Bu aptalca maceraya imza atanlar birer birer yok olup gittiler. Belki de futbol kariyerleri 8 Mart'ta bitti. TFF Başkanı'nın yapacağı iş; dürüst, güvenilir ve baskı altında kalmayacak insanları göreve getirmek olacaktır.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemlere pilot testlerini uygulayacaklarını söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Hakemlerin pilot testine falan da ihtiyacı yok. Türk hakemlerinin sadece güvenilir bir patrona, disiplinli bir Merkez Hakem Kurulu'na ihtiyaçları var. Gözlemci ise hikâyedir. Zaten tüm Türkiye gözlemci. Hakem hata yaptığında gözlemci düşük not verse ne olur vermese ne olur! Sayın Büyükekşi macera aramamalı. Orijinal işler yapayım da ses gelsin tavırlarını yapmamalı. Olay bu kadar basit.
"PARA BİTTİ, ÇİLEK TRANSFERLER GİTTİ"
Kulüpler transferde ya eskiden Türkiye'de oynamış oyunculara yöneliyor ya da aynı isimlerin peşinden koşuyorlar. Bu durumu nasıl açıklayabiliriz?
Para bitti, spektaküler transferler de pek tabii ki çok azaldı. Özellikle naklen yayın gelirlerinin yıllar içinde geriye gitmesi ve yeni spor yasası, kulüpleri daha temkinli ve daha dikkatli davranmaya sevk ediyor. Aslında belki de böylesi daha iyi oldu. Bol para varken yapılan transferleri de biliyoruz. Milyonlarca Euro bonservis ödenip bünyeye katılan isimlerin birer çöp olduğunu, sonra da gönderildiklerini defalarca gördük.
"BURUK HAK ETTİ AMA FATİH TERİM KADAR KREDİSİ YOK"
Okan Buruk, Galatasaray'a imza attı. Geçen sezon tam anlamıyla kâbusu yaşayan sarı-kırmızılı takımda başarılı olabilir mi?
Okan Buruk imzayı attı, hayırlı olsun. Futbolculuğundan beri tanırım, severim de kendisini. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı. Galatasaray'a teknik direktör olma hakkı var ve tabii oldu. Ama bunlar hepsi kitapta yazan şeyler. Esas oyun maçlar başladıktan sonra görülecek.
Başarısız olursa pek tabii ki Fatih Terim kadar kredisi yok. Büyük takımlarda Ertuğrul Sağlamları, Erol Bulutları, Emre Belözoğlularını hatırlayın. Onlar da camialarının çok önemli oyuncularıydı. Ama ne yazık ki tutturamadılar.
"F.BAHÇE VE TRABZON BURUN FARKIYLA ÖNDE"
Bu sezon Jorge Jesus, Abdullah Avcı, Okan Buruk ve Valerien İsmael yarışı izleyeceğiz. Nasıl bir lig olur?
Bana göre yine 4 takım ve ayrıca Başakşehir de şampiyonluğa saldıracaklar. Fenerbahçe ve Trabzonspor bulunduğumuz noktada belki burun farkıyla önde gibi görünseler de yukarıda belirttiğim takımların hiçbiri yabana atılamaz. Keyifli bir yarış bizleri bekliyor.