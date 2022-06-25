Beşiktaş sol kanat için de temaslarını yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlılar, çevikliği ve hızıyla rakip savunmaları tehdit eden Javone Cabral'ı gözüne kestirdi.
Teknik direktör İsmael'in sisteminde önemli bir yeri olacağına inanılan 24 yaşındaki oyuncu için Sporting kulübüne 2 milyon 750 bin Euro bonservis ve bir sonraki satıştan %10 pay önerildi.
Sporting 3 milyon Euro ve yüzde 20 pay talep etti. Rosier transferinde Sporting ile iyi ilişkiler kuran Beşiktaş, bunu avantaja çevirerek transferi bitirmek istiyor.