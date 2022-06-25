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Giriş Tarihi: 25.6.2022 10:38 Son Güncelleme: 25.6.2022 10:43

Beşiktaş'ta Jovane Cabral için son tango

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Beşiktaş’ta Jovane Cabral için son tango

Beşiktaş, Jovane Cabral için kulübü Sporting’e 2 milyon 750 bin Euro ve sonraki satıştan %10 pay önerdi. 24 yaşındaki sol kanadın transferi için arada çok az bir fark kaldı.

Beşiktaş sol kanat için de temaslarını yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlılar, çevikliği ve hızıyla rakip savunmaları tehdit eden Javone Cabral'ı gözüne kestirdi.

Teknik direktör İsmael'in sisteminde önemli bir yeri olacağına inanılan 24 yaşındaki oyuncu için Sporting kulübüne 2 milyon 750 bin Euro bonservis ve bir sonraki satıştan %10 pay önerildi.

Sporting 3 milyon Euro ve yüzde 20 pay talep etti. Rosier transferinde Sporting ile iyi ilişkiler kuran Beşiktaş, bunu avantaja çevirerek transferi bitirmek istiyor.

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Beşiktaş'ta Jovane Cabral için son tango
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