Son dakika: Galatasaray Abdülkerim Bardakcı transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberi... Yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı.
Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray, Abdülkerim için Konyaspor'a 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.