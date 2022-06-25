Son dakika: Galatasaray Abdülkerim Bardakcı transferini resmen açıkladı!

Abdülkerim Bardakcı ise bu sezon 17 milyon TL, gelecek sezon 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonunda 23 milyon 460 bin TL yıllık ücret alacak. Oyuncunun sözleşmesinde opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 sezonunda Abdülkerim Bardakcı'ya 29 milyon 325 bin TL ödenecek.