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Giriş Tarihi: 25.6.2022 20:11 Son Güncelleme: 25.6.2022 20:36

Son dakika: Galatasaray Abdülkerim Bardakcı transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Galatasaray Abdülkerim Bardakcı transferini resmen açıkladı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray, Konyaspor'dan 27 yaşındaki milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Sezonun ilk transferini yapan Sarı-kırmızılılar, tecrübeli stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika haberi... Yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı.

Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray, Abdülkerim için Konyaspor'a 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Abdülkerim Bardakcı ise bu sezon 17 milyon TL, gelecek sezon 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonunda 23 milyon 460 bin TL yıllık ücret alacak. Oyuncunun sözleşmesinde opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 sezonunda Abdülkerim Bardakcı'ya 29 milyon 325 bin TL ödenecek.

Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Galatasaray Abdülkerim Bardakcı transferini resmen açıkladı!
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