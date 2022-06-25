Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera'ya sürpriz talip! 'Marcao gidecek' derken...
Giriş Tarihi: 25.6.2022 15:09 Son Güncelleme: 25.6.2022 15:13

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera'ya sürpriz talip! 'Marcao gidecek' derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

Okan Buruk'la yeni sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Kırmızılılar'da Sevilla ve Zenit'in talip olduğu Marcao'nun takımdan ayrılması beklenirken, Fernando Muslera'ya da sürpriz bir teklif geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Okan Buruk'la yeni sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Kırmızılılar'da Sevilla ve Zenit'in talip olduğu Marcao'nun takımdan ayrılması beklenirken, Fernando Muslera'ya da sürpriz bir teklif geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

Yeni sezona Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde girecek olan Galatasaray'da gözler takımda olan ve teklif alan oyuncuların geleceğine çevrildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

Buruk, basın toplantısında geçen sezonu kiralık olarak Giresunspor'da geçiren Okan Kocuk'un yeni sezonda takımda kalmasını istediğini açıklamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

MARCAO'YA SEVILLA VE ZENIT TALİP

Transferde hareketli bir döneme giren Galatasaray ilk olarak Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

Takımdan ayrılmak istediği iddia edilen yıldız isim Marcao'ya ise Sevilla ve Zenit talip olmuş durumda...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

Sarı-Kırmızılılar'da Brezilyalı yıldızın gitmesi beklenirken, sürpriz bir transfer gelişmesi daha yaşandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

RENNES, MUSLERA'YI İSTİYOR

Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın transferi için devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

Haberde Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice'in takımın ihtiyacı doğrultusunda Muslera için girişimlere başladığı belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

İddiaya göre; Fransız ekibi, 28 yaşındaki Senegalli kaleci Alfred Gomis'in performansından memnun değil...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

Bu yüzden de milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın gelişimine destek olacak tecrübeli bir kaleciyi transfer etmek istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

2 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Haberde ayrıca Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Fernando Muslera'nın Rennes'in transfer listenin ilk sırasında yer aldığını ifade edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Muslera'nın 2 milyon Euro düzeyinde bir bonservisle kadroya katılabileceği yazıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

Son olarak Muslera'nın alternatifi olarak ise Yann Sommer ve Steve Mandanda'nın transfer listesinde bulunduğu kaydedildi.

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