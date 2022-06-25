Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaptan Muslera’ya sürpriz talip! ’Marcao gidecek’ derken...

Okan Buruk'la yeni sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Kırmızılılar'da Sevilla ve Zenit'in talip olduğu Marcao'nun takımdan ayrılması beklenirken, Fernando Muslera'ya da sürpriz bir teklif geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Yeni sezona Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde girecek olan Galatasaray'da gözler takımda olan ve teklif alan oyuncuların geleceğine çevrildi.
Buruk, basın toplantısında geçen sezonu kiralık olarak Giresunspor'da geçiren Okan Kocuk'un yeni sezonda takımda kalmasını istediğini açıklamıştı.
MARCAO'YA SEVILLA VE ZENIT TALİP
Transferde hareketli bir döneme giren Galatasaray ilk olarak Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etti.
Sarı-Kırmızılılar'da Brezilyalı yıldızın gitmesi beklenirken, sürpriz bir transfer gelişmesi daha yaşandı.
RENNES, MUSLERA'YI İSTİYOR
Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın transferi için devreye girdiği iddia edildi.
Haberde Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice'in takımın ihtiyacı doğrultusunda Muslera için girişimlere başladığı belirtildi.
İddiaya göre; Fransız ekibi, 28 yaşındaki Senegalli kaleci Alfred Gomis'in performansından memnun değil...
Bu yüzden de milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın gelişimine destek olacak tecrübeli bir kaleciyi transfer etmek istiyor.
2 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Haberde ayrıca Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Fernando Muslera'nın Rennes'in transfer listenin ilk sırasında yer aldığını ifade edildi.
2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Muslera'nın 2 milyon Euro düzeyinde bir bonservisle kadroya katılabileceği yazıldı.
Son olarak Muslera'nın alternatifi olarak ise Yann Sommer ve Steve Mandanda'nın transfer listesinde bulunduğu kaydedildi.