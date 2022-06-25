Trabzonspor’da ’Umut’lu bekleyiş! Haji Wright için yeni açıklama

Yeni sezon öncesi transferleri bir an önce tamamlamayı hedefleyen Trabzonspor, Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok'u kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Önceki gün menajerinin Bordo-Mavili ekiple görüşme halinde olduklarını doğruladığı 25 yaşındaki forveti ikna için çalışmalar sürüyor.
İLGİDEN ÇOK MEMNUN
Kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu söyleyen golcü futbolcunun da düşünmek için süre istediği ve en kısa zamanda kararını vereceğini bildirdiği gelen haberler arasında. Geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren Umut Bozok, 38 maçta 20 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
HAJI WRIGHT İÇİN YENİ AÇIKLAMA
Bu arada Trabzonspor, geçen sezon kiralık oynadığı Antalyaspor'da dikkatleri üzerine çeken Haji Wright için kulübü SönderjyskE ile pazarlıklarını sürdürürken, dün transferle ilgili yeni bir açıklama geldi.
Danimarka ekibinin sportif direktörü Esben Hansen, aceleci davranmadıklarını belirtip, "Önümüzde uzun bir transfer dönemi var. Kazanacağımız para hem küme düştükten sonraki kaybımızı karşılayabilir hem de transfer konusunda elimizi rahatlatabilir. Oyuncu satışından ne kadar para kazanırsam o kadar iyi" diye konuştu.
KOMBİNE ÇAĞRISI: BAZI ANLAR TRİBÜNDE YAŞANIR
Öte yandan Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un 2022- 23 sezonu kombine biletleri dün ön satışa çıktı. Bordo-mavililer, sosyal medya hesaplarından taraftarına çağrıda bulunurken, "Bazı anlar vardır, sadece tribünlerde yaşanır" mesajıyla eğlenceli bir video paylaşımı yaptı.
Bu paylaşıma taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Genel satışı 29 Haziran'da başlayacak kombinelerin fiyatları 1967 TL ile 22 bin 500 TL arasında değişiyor.