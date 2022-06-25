Trabzonspor’da ’Umut’lu bekleyiş! Haji Wright için yeni açıklama

Danimarka ekibinin sportif direktörü Esben Hansen, aceleci davranmadıklarını belirtip, "Önümüzde uzun bir transfer dönemi var. Kazanacağımız para hem küme düştükten sonraki kaybımızı karşılayabilir hem de transfer konusunda elimizi rahatlatabilir. Oyuncu satışından ne kadar para kazanırsam o kadar iyi" diye konuştu.