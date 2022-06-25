Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vinicius Souza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Giriş Tarihi: 25.6.2022 15:16

Vinicius Souza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Vinicius Souza’dan Fenerbahçe’ye kötü haber!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Jroge Jesus'un bizzat istediği Brezilyalı Vinicius Souza'dan sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe, transfer sezonuna da hızlı girdi. Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini açıklayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına bir hamle daha yapmak istiyor.

Orta saha ve ön liberosunu güçlendirmek isteyen Jorge Jesus, Belçika ekibi Lommel'de forma giyen Brezilyalı oyuncu Vinicius Souza'yı gündemine almıştı.

Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Lommel'e 4.3 milyon Sterlinlik bir teklif bulunduğunu yazdı. Fakat Belçika ekibinin Vinicius Souza için 8 milyon Sterlinlik bir bedel biçtiği ve bundan dolayı teklifi reddetiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezonu bir diğer Belçika ekibi Mechelen'de geçiren Vinicius Souza, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAMMI 2022 yüzde 40 zam oranını aşacak mı? SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Survivor kim elendi; Hikmet mi, Ayşe mi, Nagihan mı? 24 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor elenen isim şampiyonluk adayıydı!
İsmailağa Cemaati yeni temsilcisi Hasan Kılıç kimdir? Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? Mahmut Efendi'nin vasiyet ettiği isim belli oldu!
En Zengin 100 Türk listesine bu yıl 7’nci sıradan giren Nihat Özdemir golf sahasında aşkı buldu!
15 Temmuz şehidinin eşi SABAH'a konuştu: En büyük acılarla sınansınlar
SURVİVOR KİM ELENDİ? SMS oy sıralaması sonucu 24 Haziran 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?
Marmaris yangınını çıkaran Sacit Ayhan tutuklandı! Ciğerlerimizi yakmanın bedeli 10 yıl
SON DAKİKA | Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisinde yeni düzenleme
SON DAKİKA | Detaylar belli oldu! Kurban Bayramı öncesi 1 milyon işçiye ilave ikramiye
Mahmut Efendi’nin ardından
ARKADAŞINA GÖNDER
Vinicius Souza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA