Vinicius Souza’dan Fenerbahçe’ye kötü haber!

Yeni sezon öncesi çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe, transfer sezonuna da hızlı girdi. Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini açıklayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına bir hamle daha yapmak istiyor.
Orta saha ve ön liberosunu güçlendirmek isteyen Jorge Jesus, Belçika ekibi Lommel'de forma giyen Brezilyalı oyuncu Vinicius Souza'yı gündemine almıştı.
Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Lommel'e 4.3 milyon Sterlinlik bir teklif bulunduğunu yazdı. Fakat Belçika ekibinin Vinicius Souza için 8 milyon Sterlinlik bir bedel biçtiği ve bundan dolayı teklifi reddetiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezonu bir diğer Belçika ekibi Mechelen'de geçiren Vinicius Souza, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.