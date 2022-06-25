Vinicius Souza’dan Fenerbahçe’ye kötü haber!

Orta saha ve ön liberosunu güçlendirmek isteyen Jorge Jesus, Belçika ekibi Lommel'de forma giyen Brezilyalı oyuncu Vinicius Souza'yı gündemine almıştı.

Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Lommel'e 4.3 milyon Sterlinlik bir teklif bulunduğunu yazdı. Fakat Belçika ekibinin Vinicius Souza için 8 milyon Sterlinlik bir bedel biçtiği ve bundan dolayı teklifi reddetiği ortaya çıktı.