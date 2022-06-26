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Giriş Tarihi: 26.6.2022 09:34 Son Güncelleme: 26.6.2022 09:35

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Galatasaray'dan Abdülkerim'in rövanşını alıyor! Transfer görüşmeleri başladı...

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Galatasaray’dan Abdülkerim’in rövanşını alıyor! Transfer görüşmeleri başladı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Abdülkerim Bardakcı’yı Galatasaray’a kaptıran Beşiktaş, milli futbolcunun rövanşını almak için harekete geçti. Ezeli rakibinin uzun süredir peşinden koştuğu yıldız oyuncu için devreye giren Beşiktaş, Valerien Ismael'in onay vermesinin ardından transfer görüşmelerini başlattı. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Süper Lig devlerini peşine takan Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaşan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı ve yeni sezonun en dikkat çeken transferlerinden birine imza attı.

Abdülkerim'i Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş ise bu transferin rövanşını almaya hazırlanıyor.

HEDEF YERLİ STOPER

Romain Saiss ve Gedson Fernandes'in ardından Wout Weghorst'u da kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, rotasını tamamen yerli stoper takviyesine çevirdi.

İLK SIRA KAAN AYHAN'IN

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'ı tercih etmesinin ardından planını değiştiren siyah-beyazlılar, uzun süredir listesinde tuttuğu Kaan Ayhan'ı gündemin ilk sırasına aldı.

Daha önce de temas kurulan ve olumlu dönüş alınan milli oyuncu için teknik direktör Valerien İsmael'e fikri soruldu.

İSMAEL: ŞARTLAR UYGUNSA FAYDALI OLACAKTIR

27 yaşındaki savunmacıyı takip ettiğini söyleyen Fransız hocanın, "Şartlar uygunsa bizim için faydalı olur" diyerek transferine onay verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine yönetimin, İtalyan kulübü Sassuolo ile bonservisi için görüşmeleri başlatma kararı aldığı ifade edildi.

ATİBA'YA ELÇİLİK TEKLİFİ!

Kartal'ın 1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı emektar kaptanı Atiba Hutchinson'a beklenmedik bir teklif geldi. Oyuncunun eski kulübü PSV, gelecek sene 40. yaşına basacak olan Kanadalı futbolcuya Kuzey Amerika'daki projelerinde yer vermek istediğini bildirdi.

Hollanda ekibi, daha önce Heurelho Gomes ve Carlos Salcido'yu sırasıyla Brezilya ve Meksika'da ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek üzere elçi olarak kullanmıştı. Atiba için de benzer bir görev düşünüldüğü ifade edildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Galatasaray'dan Abdülkerim'in rövanşını alıyor! Transfer görüşmeleri başladı...
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