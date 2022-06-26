Siyah beyazlıların gündeminde Tayfur için Salih Uçan'ı takasta kullanmak gibi bir seçeneğin şu an için hiç bir şekilde düşünülmediği öğrenildi.

Beşiktaş defans hattına bir de stoper takviyesi yapacak ve bu seçeneği öncelikli olarak yerliden yana kullanmak istiyor.