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Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:16 Son Güncelleme: 26.6.2022 11:18

Son dakika transfer haberleri: Emre Mor transferinde mutlu son! İşte yeni takımı ve bonservisi...

Son dakika transfer haberleri: Emre Mor transferinde mutlu son! İşte yeni takımı ve bonservisi...

Son dakika transfer haberleri: VavaCars Fatih Karagümrük'teki performansıyla adından söz ettiren ve transferin en çok konuşulan isimlerinden olan Emre Mor'un yeni adresi netleşti. Süper Lig devlerini peşinden sürükleyen ve ayrıca İtalya'dan da teklifler alan milli futbolcu, 3 milyon Euro karşılığında yeni takımına katılacak. Emre Mor da bu transferi çok istediğini ifade etti. İşte transfere dair tüm gelişmeler...

Transfer döneminin en gözde isimlerinden olan Emre Mor'la Süper Lig'in 3 devi birden ilgileniyordu.

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan milli futbolcuya ayrıca İtalya'dan Fiorentina ve Torino'nun da teklif yapacağı belirtilmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN PARA+OYUNCU TEKLİFİ...

Beşiktaş'ın Emre Mor için Salih Uçan ile birlikte para önerdiği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından 24 yaşındaki milli futbolcunun yeni adresi de netleşti.

FENERBAHÇE MUTLU SONA ULAŞIYOR

Emre Mor için ısrarcı olan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu ifade edildi.

Karagümrük'te yeniden kendini bulan 24 yaşındaki oyuncu için ilk görüşmeyi 30 Mayıs'ta Vefa Stadı'nda yapan ve anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, şimdi de menajeri Nima Modyr ile pazarlık yapacak.

İstanbul'a gelen İsveçli menajer, hem Fatih Karagümrük hem de Fenerbahçe cephesiyle masaya oturacak.

TEKLİF 3 MİLYON EURO

F.Bahçe'nin, transferi 3 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay ile bitirmeyi planladığı, Karagümrük'ün altyapıdan istediği Efecan Mızrakçı'nın da takasta kullanılma ihtimali olduğu kaydedildi.

Görüşmelerin ardından anlaşmanın sağlanması ve transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu arada başarılı futbolcunun yakın çevresine, "Fenerbahçe formasını giymeyi çok istiyorum. Kadıköy'ü hayal ediyorum" dediği öğrenildi.

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Son dakika transfer haberleri: Emre Mor transferinde mutlu son! İşte yeni takımı ve bonservisi...
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