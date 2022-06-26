Transfer döneminin en gözde isimlerinden olan Emre Mor'la Süper Lig'in 3 devi birden ilgileniyordu.
Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan milli futbolcuya ayrıca İtalya'dan Fiorentina ve Torino'nun da teklif yapacağı belirtilmişti.
FENERBAHÇE MUTLU SONA ULAŞIYOR
Emre Mor için ısrarcı olan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu ifade edildi.
Karagümrük'te yeniden kendini bulan 24 yaşındaki oyuncu için ilk görüşmeyi 30 Mayıs'ta Vefa Stadı'nda yapan ve anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, şimdi de menajeri Nima Modyr ile pazarlık yapacak.
İstanbul'a gelen İsveçli menajer, hem Fatih Karagümrük hem de Fenerbahçe cephesiyle masaya oturacak.
TEKLİF 3 MİLYON EURO
F.Bahçe'nin, transferi 3 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay ile bitirmeyi planladığı, Karagümrük'ün altyapıdan istediği Efecan Mızrakçı'nın da takasta kullanılma ihtimali olduğu kaydedildi.
Görüşmelerin ardından anlaşmanın sağlanması ve transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu arada başarılı futbolcunun yakın çevresine, "Fenerbahçe formasını giymeyi çok istiyorum. Kadıköy'ü hayal ediyorum" dediği öğrenildi.