Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan transfer itirafı! Fenerbahçe’den istediği ismi açıkladı

YUNUS AKGÜN'Ü GALATASARAY BİZE VERMEZ

"Galatasaray, Yunus'u oynatmadığı için bize verdi. Rizespor'a gidecekti. Bir karakter koydu ve 'Adana Demirspor dışında bir takıma gitmem' dedi. Vargas için bir teklif sunduk. Teklifimi kabul ederlerse gelir. Yunus'u çok isterdim. Teklifte dahi bulunmadım. Öyle bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Bize vermezler. Orada deneyecekler. Umarım orada başarılı olur. Olmazsa eğer, devre arasında veya sonunda alırız. Yunus sonunda buraya gelecek. Eğer biz sezon başında Yusuf Sarı'yı alsaydık, Yunus bize gelmeyecekti. Yusuf, Milli takımda oynarken Yunus, onun yedeğiydi. Mata'nın kim olduğu dahi bilmiyorum."