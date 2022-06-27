Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan transfer itirafı! Fenerbahçe’den istediği ismi açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. Sancak'ın açıklamaları şu şekilde...
"MONTELLA HOCAMA FANTEZİLERİ BIRAK DEDİM"
Murat Sancak: "Lige başlarken ben hedefimi ilk 10'a koydum. Elimize bir fırsat geçti ve ilk 4 de giremedik. Bazen hocaların fantezilerine mahkum oluyoruz. Montella hocama severim ama böyle oldu. Anlaşmamız da bizi ligde bırak olarak idi. Hocamızla konuştuk ve görüştük yeni sezonda böyle fantezilerinden vazgeçmesini istedik ve yola devam etme kararı aldık."
BALOTELLI İÇİN CİDDİ TEKLİFLER ALDIK
"Balotelli çok kalender bir adam. Bize anlatıldığı gibi bir adam olmadığı ortada. Samet hoca ile görüştük bana 'O deli biz deli. Birbirimizi idare ederiz' dedi. Bana göre böyle delilikleri olmasaydı Messi, Neymar'ın yerinde olurdu. Balotelli, beni aradı ve 'kalmamı istiyor musun' dedi. Bende bu performansıyla olacaksa kalma üstüne koy dedim. Ciddi teklifler aldık. Türkiye'den teklifler almadık. Sadece yoklamalar oldu."
ONYEKURU BENİM TAKIMIMDA OLMASINI İSTERİM
"Delle Ali geçen sene bize geçen sene kiralık gelecekti. Ama o bir hayal oldu artık. Türkiye de bir takım getiremez. Onyekuru benim takımımda olmasını isterim. Onu almak kolay değil. Bir talebimiz olmadı. Kulübüyle görüşmedik. Hayalleri bırakalım Onyekuru'yu alamayız."
HEDEFİMİZ MURIC
"Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ile ilgilendik. Goran Karacic'i istedik. Hedefimiz Muric. Sonuçlanırsa eğer ilk hedefimiz Muric. Yerli kaleci bulursam eğer yerli kaleci almak istiyorum."
YUNUS AKGÜN'Ü GALATASARAY BİZE VERMEZ
"Galatasaray, Yunus'u oynatmadığı için bize verdi. Rizespor'a gidecekti. Bir karakter koydu ve 'Adana Demirspor dışında bir takıma gitmem' dedi. Vargas için bir teklif sunduk. Teklifimi kabul ederlerse gelir. Yunus'u çok isterdim. Teklifte dahi bulunmadım. Öyle bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Bize vermezler. Orada deneyecekler. Umarım orada başarılı olur. Olmazsa eğer, devre arasında veya sonunda alırız. Yunus sonunda buraya gelecek. Eğer biz sezon başında Yusuf Sarı'yı alsaydık, Yunus bize gelmeyecekti. Yusuf, Milli takımda oynarken Yunus, onun yedeğiydi. Mata'nın kim olduğu dahi bilmiyorum."
MOHAMED ELNENY İLE GÖRÜŞTÜK
"Eze, takımdan gitti. Hocamız kadrosunda görmek istemedi. Ezi'yi sattık. %50 bonservisi bizim. Sinan Kurt, Metehan'ı sattık. Bonservis aldık. Eyüpspor'a 4 oyuncu gönderdik. Samet bir yere gitmiyor. Buranın oyuncusu. Tayyip için yurt dışı ve Türkiye'den teklif var. Taarabt'ı daha önce yalanladım. Mohamed Elneny ile devre arasında görüştük. Onun yerine Ndiaye'yi aldık."
FENERBAHÇE'DEN ARDA KURTULAN İLE GÖRÜŞÜYORUZ
"Ömer Faruk Beyaz diye bir oyuncuyla görüşmedik. Fenerbahçe'den Arda Kurtulan ile görüşüyoruz. Galatasaray eğer bize Barış Alper Yılmaz'ı vermek isterse almayız. Artık kiralık oyuncu almak istemiyoruz. Bize eğer satın alma opsiyonlu vereceklerse oyuncu alacağız. Ya da ortak olacağız. Ben alacam ve parlatacağım sonra alamayacağım bonservis olacak."
STAMBOULI'Yİ SATMAYACAĞIZ
"Assombalonga için teklifler var ama onu vermeyi düşünmüyoruz. Üçüncü yedek forvete ne gerek var. O kadar paramız mı var? Her oyuncunun 3 yedeği mi olur? Stambouli için teklif gelse bile bir yere gitmeyecek. Onu satmıyoruz."
REZERV LİGDE OYNATIP A TAKIMA ÇIKARACAĞIZ
"Rezerv lig başlıyor. Yurt dışından 3 oyuncu getireceğiz ve orada oynatıp A takıma çıkaracağız. Rezerv Lig'e kadroya almadığımız oyuncu gönderebiliyoruz. Orada olan bir oyuncuyu da aynı hafta A takıma alabiliyoruz. Remy, takımdan ayrıldı."
YILDIZ OYUNCU ALMAYACAĞIZ
"Yıldız oyuncu beklemesinler. Yıldız oyuncu almayacağız. Yusuf Demir'in bölgesinde ihtiyacımız olmadığı için düşünmedik. Gökhan İnler, 1 sene daha kalacak. Onunla gelecek sene akedemi kuracağız. Bu sene aklı akademi de olmasın, topunu oynasın. Gelecek sene Gökhan ile iyi bir akademi planımız var. Belhanda her takıma lazım. Teklifler de geldi ama takımda kalacak."
BALOTELLI GİDERSE EĞER ONUN YERİNE ÇİLEK ALACAĞIZ
"Balotelli kaldığı süre çilek transfer olmayacak. Balotelli giderse eğer onun yerine çilek oyuncu alacağız. Ndiaye de çilek bir oyuncu. Yunus bize gelirken böyle olacağını biliyor muyduk. Bakın o da yıldız oldu. Akintola eğer Kayserispor maçında sakatlanmasaydı Yunus, olmayacaktı. Akintola sakatlanınca Yunus, Yunus oldu. Vargas'ı son anda aldık. Gelecek oyunculara güvensinler. Gelen oyuncuları gidip amatörden almadık."
"ÇOK ÇALIŞMAZSAN SENİ ŞUTLARIM"
"Bir tane kaleci alacağız. Sağ bekimiz İsmail var. Sol tarafa ihtiyacımız yok. Sol stopere ihtiyacımız yok ama Simon Deli giderse bir sol stoper alacağız. Tayyio giderse bir oyuncu alacağız. Orta kısma transfer yapmayacağız. Buradan genç oyuncumuz İzzet'e mesajım olsun: 'Çok çalış oğlum, bu şans gelmez. çok çalışmazsan seni şutlarım' Semih Güler'i Konyaspor istedi. Semih bu takımın demirbaşı. Onu göndermeyeceğim. Teklifler var ama göndermeyi düşünmüyorum."
TARAF TUTAN HAKEMLERİ SÜREKLİ GÜNDEME GETİRECEĞİM
"Deplasman yasağı kalkıyor. Hakem atamaları adaletli şekilde olması lazım. Gördüğünü çalan, kimseyi kayırmayaan hakemler olmasını diliyoruz. Eyyamcı olan, taraf tutan hakemleri sürekli gündeme getireceğim. Hiç umrumda olmaz. Ben olmazsam eğer yöneticim getirecek. O ceza alırsa diğeri... Gündeme getireceğiz. Hakemlerden ricamız gördüğünüzü çalın. Adaletli olun. Bir şehrin, takımın ve oyuncuların kaderiyle oynuyorsunuz. Hata yapın, alkışlayacağız."
HAKEMLERİN AKLI PARADA OLMASIN
"Genç hakemler bizim maç öncesi ısınmaya çıktı ve taraftarımız ıslıklamaya başladı. 17 bin taraftarımıza mikronu alıp yapmayın dedim. Adama baskı kuruyoruz. Bir yönetsin bakalım. 10 bin maaş olmaz verin 100 bin maaş. Aklı para da olmasın. Bırakın rahat rahat yönetsin. Trabzon maçının birinci dakikasında haksızlık oldu ama sonradan hakemin çocuğunun hasta olduğunu duyduk. Hemen geçmiş olsun mesajı gönderdik."
ALİ KOÇ'UN KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI OLMASI GEREKİYORDU
"Kulüpler Birliği Başkanlığı konusunda bana teklif gelmedi. Ali başkan ben aday olacağım dedikten sonra aklımın ucundan geçirmedim. Ali başkanın olması gerekiyordu. Twitter da engellediklerimi kaldırmayacağım. Klavye delikanlısı gibi küfürlü konuşanları engelleyeceğim. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Adam başka taraftarla kavga ediyor beni etiketliyor. Beni etiketleme kardeşim. Beni neden dahil ediyorsun. Artık az takipçisi olan, fotoğrafı olmayanları engelliyorum."
MUSTAFA KAPI'YA İNANIYORUM
"Mustafa Kapı'ya inanıyorum. Çok sağlam bir oyuncu. Çok yetenekli ve ayağı yere basan bir oyuncu. Bu tür oyunculara fırsat vermemiz lazım."
PORTO BİZİ DAVET ETTİ
"3 hazırlık maçı yapacağız. Porto bize haber yolladı. Buraya gelin sizi ağırlayalım bir özel maç yapalım dediler. Kamp'tan dolayı kabul etmedim. Napoli, Sampdoria ve İtalya ikinci liginden bir takımla hazırlık maçı yapacağız."
NWAKAEME'YE VERECEK PARAMIZ YOK
"Halil Akbunar gündemimizde yok. Erhun Öztümer'i isteyen takımlar var. Verebiliriz. Morutan gündemimizde yok. Anthony Nwakaeme'yi bize yazmışlar. Gündemimize gelmedi. Ona verecek paramız yok. Tolga Cigerci ile Ndiaye öncesinde görüştük ama çok para istedi diye vazgeçtik."
BALOTELLI OLMASAYDI EĞER HULK GELECEKTİ
"Hulk için girişimimiz oldu. Balotelli olmasaydı eğer Hulk gelecekti .Balotelli'nin sözleşmesinde 4 milyon üstüne transfer olursa üstü oyuncu ve menajerin olacak şekilde yaptık."