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Giriş Tarihi: 27.6.2022 20:48

Bu sezon İspanya’yı sallamıştı! Milli yıldız Enes Ünal’a dünya devi talip oldu…

Bu sezon İspanya’yı sallamıştı! Milli yıldız Enes Ünal’a dünya devi talip oldu…

İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe forması giyen milli oyuncu Enes Ünal, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yaşından bu yana Avrupa’da kariyerine devam eden Enes, beklenen patlamayı İspanya’da gerçekleştirdi. Milli yıldızın yükselen formunun ardından birçok talibi ortaya çıkarken son olarak İtalyan devinin devreye girdiği belirtildi.

Bursaspor altyapısında futbol kariyerine başlayan Enes Ünal, çok genç yaşlarda Avrupa'nın en önemli takımlarından birisi olan Manchester City'ye transfer olmuştu.

Daha sonra birçok kulübe kiralanan Enes Ünal, beklenen patlamayı 2021-2022 sezonunda Getafe formasıyla gerçekleştirdi.

İspanya LaLiga'da son 2 sezondur formasını giydiği Getafe ile olağanüstü bir performans sergileyen milli oyuncumuz, birçok Avrupa takımını peşine taktı.

Geçtiğimiz sezon Getafe forması ile LaLiga'da güzel bir performans sergileyen Milli futbolcu Enes Ünal, İtalyan devi Juventus'un dikkatini çekti.

COPE'de yer alan habere göre Juventus, Getafe'de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile ilgileniyor.

Habere göre serbest kalma bedeli 40 milyon euro olan Enes için Getafe, 25 milyon euroluk bir teklif bekliyor.

Enes Ünal, geçtiğimiz sezon 37 maçta, 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.

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Bu sezon İspanya’yı sallamıştı! Milli yıldız Enes Ünal’a dünya devi talip oldu…
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