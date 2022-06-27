Bu sezon İspanya’yı sallamıştı! Milli yıldız Enes Ünal’a dünya devi talip oldu…

Bursaspor altyapısında futbol kariyerine başlayan Enes Ünal, çok genç yaşlarda Avrupa'nın en önemli takımlarından birisi olan Manchester City'ye transfer olmuştu.
Daha sonra birçok kulübe kiralanan Enes Ünal, beklenen patlamayı 2021-2022 sezonunda Getafe formasıyla gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz sezon Getafe forması ile LaLiga'da güzel bir performans sergileyen Milli futbolcu Enes Ünal, İtalyan devi Juventus'un dikkatini çekti.
COPE'de yer alan habere göre Juventus, Getafe'de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile ilgileniyor.
Habere göre serbest kalma bedeli 40 milyon euro olan Enes için Getafe, 25 milyon euroluk bir teklif bekliyor.
Enes Ünal, geçtiğimiz sezon 37 maçta, 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.