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Giriş Tarihi: 27.6.2022 21:22 Son Güncelleme: 27.6.2022 21:28

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı! Yeni sezon hazırlıkları başladı

AA
Gedson Fernandes Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı! Yeni sezon hazırlıkları başladı

Beşiktaş 2022-2023 sezonu öncesi ilk antrenmanını yaparak çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekibin antrenmanına geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes de katılırken, izinli olan Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Romain Saiss, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz ve Alex Teixeira idmanda yer almadı.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idman öncesi toplu fotoğraf çektiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra ısınma hareketlerine geçti.

İlk 20 dakikası basına açık olan ve başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyelerinin de izlediği antrenmanda Beşiktaşlı futbolculara yo-yo testi uygulandı.

Siyah-beyazlı ekibin antrenmanına geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes de katılırken, izinli olan Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Romain Saiss, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz ve Alex Teixeira idmanda yer almadı.

Bu oyuncuların bir kısmının 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılacakları belirtildi. Öte yandan 19 yaş altı takımında forma giyen 10 futbolcu da çalışmaya dahil edildi.

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Gedson Fernandes Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı! Yeni sezon hazırlıkları başladı
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