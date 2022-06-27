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Giriş Tarihi: 27.6.2022 13:24

Göztepe'de Turgay Altay ve Roberto Gagliardi geldi

DHA
Göztepe’de Turgay Altay ve Roberto Gagliardi geldi

Spor Toto 1'inci Lig'de bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Göztepe'de futbol şubesini devralan İngiltere kuruluşlu spor yatırımları şirketi Sports Republic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Gagliardi, İzmir'e geldi.

Sports Republic'in Danimarkalı ortağı Rasmus Ankersen'i temsilen Göztepe'nin futbol yapılanmasında en yetkili isim olacak Gagliardi, bu hafta transfere başlayacak. İngiltere'de daha önce Leyton ve Bolton'da scout olan, Portsmouth'un futbol operasyonlarının başında yer alan Gagliardi, ardından Ankersen'in şirketine transfer oldu.

Göztepe'de teknik direktörlük görevine getirilecek Turgay Altay da İzmir'e geldi. Daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapıp geçen sezon yine 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nü çalıştıran Turgay Altay'ın çarşamba günü antrenmanlara başlayacak takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Kulüp hisselerinin yüzde 70'ini kapsayan futbol şubesinin devir işlemlerinin de resmi olarak bu hafta tamamlanması planlanıyor.

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Göztepe'de Turgay Altay ve Roberto Gagliardi geldi
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