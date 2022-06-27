Okan Buruk, Galatasaray'ın başında ilk idmanına çıktı! "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk çalışma öncesi oyuncularıyla konuştu.

Okan Buruk, takım toplantısında yaptığı konuşmada, "Bizim hedefimiz sizden en iyisini çıkarmak. Asıl performansınızı ortaya çıkarmak. Bunu da hep beraber başaracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. İlk günden hedefimizi çizelim. Tek hedefimiz şampiyonluk, bunun dışında başka bir şey düşünmeyeceğiz. Avrupa'nın olmadığı bir yıl. Bu tabiki Galatasaray takımı için üzücü. Avrupa'ya alışmış ve her zaman Avrupa'da oynamaya çalışan bir takım." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un oyuncularına yönelik yaptığı konuşmanın ardından Galatasaray yeni sezonun ilk antrenmanı gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur ve Futbol Direktörü Cenk Ergün sezonun ilk antrenmanını saha kenarından takip etti.