Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal sezonu açıyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yapacağı antrenman ile başlayacak. İlk çalışmalarını İstanbul'da yapacak olan siyah-beyazlılar, 5 Temmuz'da ilk etap kampı için Avusturya'ya gidecek. 12 gün sürecek olan Bad Haring kampında 3 hazırlık maçı oynayacak olan Kara Kartal, 16 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. İkinci etap kampını ise İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirecek ve bu kampta da 2 hazırlık maçı oynayacak olan Beşiktaş, 30 Temmuz'da da Vodafone Park'ta Sampdoria ile karşılaşacak.