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Giriş Tarihi: 27.6.2022 08:12

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal sezonu açıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal sezonu açıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sezonu bugün saat 18.00'de yapacağı antrenman ile açıyor.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yapacağı antrenman ile başlayacak. İlk çalışmalarını İstanbul'da yapacak olan siyah-beyazlılar, 5 Temmuz'da ilk etap kampı için Avusturya'ya gidecek. 12 gün sürecek olan Bad Haring kampında 3 hazırlık maçı oynayacak olan Kara Kartal, 16 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. İkinci etap kampını ise İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirecek ve bu kampta da 2 hazırlık maçı oynayacak olan Beşiktaş, 30 Temmuz'da da Vodafone Park'ta Sampdoria ile karşılaşacak.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal sezonu açıyor
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