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Giriş Tarihi: 28.6.2022 16:41

Alanyaspor, Mert Yusuf Torlak'ı 5 yıllığına renklerine bağladı

AA
Alanyaspor, Mert Yusuf Torlak’ı 5 yıllığına renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 19 yaşındaki Mert Yusuf Torlak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Greuther Fürth takımında forma giyen Torlak için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Takımımızın ilk transferini Almanya'nın Greuther Fürth takımında oynayan Mert Yusuf Torlak ile yapıyoruz. Gelecek vadeden bir oyuncu Mert Yusuf Torlak, hem kendisine hem de Alanyaspor'umuza hayırlı uğurlu olsun. Mert kardeşim de burada ağabeyleri gibi kendisini geliştirecek. Hedefleri için çok çalışıp gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Mert Yusuf Torlak ise Alanyaspor'a transferinden dolayı mutluluk duyduğunu belirerek, "Alanyaspor'a gelmekle en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur" değerlendirmesinde bulundu.

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Alanyaspor, Mert Yusuf Torlak'ı 5 yıllığına renklerine bağladı
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