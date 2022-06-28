Altınordu’da CEO Necati Özdeniz ile yollar ayrıldı

Uzun yıllar üst düzey yönetici olarak bankacılık yapan Necati Özdeniz'i göreve getirirken, "Kurumsal geleceğimiz için önemli bir adım attık ve profesyonel bir açılım gerçekleştirdik. Altınordu'nun geleceğini inşa edeceğiz" diyen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın sponsorluklar konusunda adım atılmaması üzerine ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre CEO'luk görevine son verilen Necati Özdeniz'in yapacağı 3 farklı sponsorluk anlaşması ile kulübe 20 milyon TL kazandıracağını, ayrıca ünlü bir giyim markası ile 2 milyon Euro'luk bir anlaşma yapacağını vaadettiği ancak bu vaatlerin gerçekleşmemesi nedeniyle Başkan Özkan'ın Özdeniz'le yolları ayırma kararı aldığı ileri sürüldü. Bu arada kırmızı-lacivertli kulüpte Spor Psikoloğu olarak çalışan Necati Özdeniz'in eşi Özlem Özdeniz'in de görevinin sona erdiği öğrenildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübe yeni bir CEO getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.