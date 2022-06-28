Fenerbahçe’de yabancı sayısı sorunu devam ediyor!

Caulker, Meyer, Samatta ve Lemos'a kesin olarak gidecek gözüyle bakılırken Tisserand ile Novak için ise girişimler devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün yolları ayırmak istediği ancak kontrattan dolayı beklemede olduğu Tisserand ve Novak için kulüp arayışları sürüyor.