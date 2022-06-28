Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta gündem Adam Ounas! Türkiye’ye tatile gidince...

Transferde gaza basan Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim girdi. İtalyan basını, Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde olduğunu yazdı.

İLK TEMAS DEĞİL

Area Napoli'nin haberine göre; Adam Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş'ın yine önemli bir aday olduğu ifade edildi. Cezayirli kanat oyuncusunun ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile gelmesi de transfer gelişmesi olarak değerlendirildi. Geçen sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 21 resmi karşılaşmada forma giyerken 2 gol attı. Ounas, 2017 yılında 12 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olmuştu. Cezayirli yıldız daha önce Nice, Cagliari ve Crotone formaları da giydi. Adam Ounas, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.

7 MİLYON EURO

19 kez Cezayir Milli Takımı'nın formasını giyen ve Rachid Ghezzal ile çok yakın arkadaş olan Ounas'ın piyasa değeri 7 milyon Euro. Ancak Napoli'nin yıldız futbolcuyu isteyen kulübe zorluk çıkarmayacağı da gelen bilgiler arasında. (Takvim)