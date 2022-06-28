Jorge Jesus yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.
Lincoln Henrique ve Bruma ile hücum hattını güçlendiren sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürürken, takımda düşünülmeyen isimleri de belirliyor.
Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de bir ayrılığın daha yaşanması gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında kadrosunda düşünmediği Demokratik Kongolu stoperi Tisserand için İtalyan basınından Udinese iddiası geldi.
3 MİLYON EURO
La Gazzetta Dello Sport, 29 yaşındaki oyuncu için Udinese'nin 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığına vurgu yaptı.
2020 yılında Wolfsburg'tan transfer edilen Tisserand, geçen sezon sarı-lacivertli forma ile ligde 19 maçta çıkmıştı.