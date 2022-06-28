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Giriş Tarihi: 28.6.2022 08:29 Son Güncelleme: 28.6.2022 08:31

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! 3 milyon Euro'ya gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! 3 milyon Euro’ya gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezondaki en önemli hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken kadroda düşünmediği isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusuna İtalya Serie A'dan 3 milyon Euro değerinde bir teklif geldi. İşte transferin ayrıntıları...

Jorge Jesus yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.

Lincoln Henrique ve Bruma ile hücum hattını güçlendiren sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürürken, takımda düşünülmeyen isimleri de belirliyor.

OZAN TUFAN İNGİLTERE'YE

Son olarak kadro dışı olan milli futbolcu Ozan Tufan, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olmuştu.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de bir ayrılığın daha yaşanması gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında kadrosunda düşünmediği Demokratik Kongolu stoperi Tisserand için İtalyan basınından Udinese iddiası geldi.

3 MİLYON EURO

La Gazzetta Dello Sport, 29 yaşındaki oyuncu için Udinese'nin 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığına vurgu yaptı.

2020 yılında Wolfsburg'tan transfer edilen Tisserand, geçen sezon sarı-lacivertli forma ile ligde 19 maçta çıkmıştı.

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