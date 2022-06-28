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Giriş Tarihi: 28.6.2022 08:59

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a çifte transfer! "Mario’yu istiyorsan Seferovic’i de al"

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’a çifte transfer! Mario’yu istiyorsan Seferovic’i de al

Spor Toto Süper Lig'de Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan sonra Benfica'nın yıldız orta sahası Joao Mario'yu istersen Portekizli yönetimden sürpriz bir teklif geldi. Benfica, maliyetinden kurtulmaya çalıştığı 30 yaşındaki golcü Seferovic'i de bu transfer paketine dahil ettiğini duyurdu. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ın Haris Seferovic transferi olmadı. Portekiz medyası Benfica'nın gözden çıkardığı ve satmaya çalıştığı İsviçreli oyuncuyu bu kez de Galatasaray'a yakıştırdı.

Benfica'nın 10 milyon Euro bonservis istediği oyuncu için siyah-beyazlıların 5 milyon Euro'nun üzerine çıkmadığı hatırlatılırken, Joao Mario'nun transferi için Lizbon'a gittiği iddia edilen Cenk Ergün'ün Seferovic için de görüştüğü belirtildi.

Benfica'ya yakın olan Record gazetesi, Portekiz kulübünün maliyetinden kurtulmaya çalıştığı ve 30 yaşındaki golcüyü bu transfer paketine dahil ettiğini duyurdu. Yıldız oyuncunun yıllık ücreti 1.5 milyon Euro…

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a çifte transfer! "Mario’yu istiyorsan Seferovic’i de al"
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