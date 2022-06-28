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Giriş Tarihi: 28.6.2022 09:28

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Kaan Ayhan transferinde anlaşma tamam! Son sözü...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Kaan Ayhan transferinde anlaşma tamam! Son sözü...

Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını devam ettiren Trabzonspor, savunmasına takivye yapmayı planlıyor. Birçok isimle görüşen bordo-mavililer, milli futbolcu Kaan Ayhan'la anlaşmaya varırken son sözü 27 yaşındaki stoper söyleyecek.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken milli yıldızla ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da listesinde olan Kaan Ayhan için somut adım atan bordo-mavililer, transferi bitirme noktasına getirdi.

İki sezondur Trabzonspor'un gündeminde yer alan Kaan Ayhan için dün kulübü Sassuolo ile bir görüşme gerçekleştirildi. Olumlu geçen bu zirvede kulübüyle anlaşma sağlandı.

Son söz 27 yaşındaki stopere kalırken, Beşiktaş'ın da bu transfer için istekli olması nedeniyle sürecin biraz daha uzayabileceği kaydedildi.

Tecrübeli savunmacı geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla İtalya Ligi'nde 23 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol attı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Kaan Ayhan transferinde anlaşma tamam! Son sözü...
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