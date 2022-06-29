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Giriş Tarihi: 29.6.2022 16:54

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenmanı Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
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