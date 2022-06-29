Galatasaray Erik Botheim için Diagne’yi gözden çıkardı!

Yeni sezon için transferlerini yapmak isteyen Galatasaray, Norveçli oyuncu Erik Botheim'le masada ortak noktada buluştu. Galatasaray Futbol direktörü Cenk Ergün, Avrupa'daki transfer harekatın elde ettiği bilgileri tek tek yönetim ve teknik heyetle paylaştı. Okan Buruk'un forvete istediği Vedat Muriç de dahil olmak üzere birçok oyuncu ve takımla masaya oturan Cenk Ergün'e göre Erik Botheim tam bir fırsat transferi olarak duruyor.
BOTHEIM TRANSFERİ KOLAY DEĞİL
Bonservisini elinde bulunduran Botheim için Fenerbahçe'nin de girişimleri olduğu iddia edilmiş ve oyuncunun da taleplerini yükselttiği ifade edilmişti. Öte yandan oyuncu için Napoli ve Rangers da devrede.
YÖNETİM DIAGNE'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI
Kadroda Botheim için yer açmak isteyen Galatasaray, Senegalli yıldızı Mbaye Diagne'yi gözden çıkarmış durumda. Diagne'yi satması halinde Botheim için de bütçe elde edecek olan yönetim bu hamleyi yapmak istiyor.
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