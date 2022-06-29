Galatasaray Erik Botheim için Diagne’yi gözden çıkardı!

Yeni sezon için transferlerini yapmak isteyen Galatasaray, Norveçli oyuncu Erik Botheim'le masada ortak noktada buluştu. Galatasaray Futbol direktörü Cenk Ergün, Avrupa'daki transfer harekatın elde ettiği bilgileri tek tek yönetim ve teknik heyetle paylaştı. Okan Buruk'un forvete istediği Vedat Muriç de dahil olmak üzere birçok oyuncu ve takımla masaya oturan Cenk Ergün'e göre Erik Botheim tam bir fırsat transferi olarak duruyor.