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Giriş Tarihi: 29.6.2022 13:47 Son Güncelleme: 29.6.2022 13:58

Galatasaray'ın çocuğu Ozan Kabak'a Nice kancası

Galatasaray’ın çocuğu Ozan Kabak’a Nice kancası

Ozan Kabak bir kez daha takım değiştirmeye hazırlanıyor. Galatasaray'da genç yaşında bulduğu şansı iyi değerlendiren milli stoper cim-bom'dan sonra 4 farklı takımda forma giydi. Bonservisi Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak'a şimdi de Nice talip oldu.

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nu da kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibi, Ozan Kabak için de görüşmelerini sürdürüyor. Gelecek sezon yeniden Bundesliga'da forma giyecek olan Schalke 04 milli futbolcuyu elden çıkarmak istiyor. Nice'in Alman ekibi ile görüşmelere başladığı ve transferde büyük aşama katettiği belirtildi.



OZAN KABAK, SCHALKE 04'ÜN KASASINI DOLDURACAK
Bundesliga temsilcisi Ozan Kabak için pazarlığı 8 milyon Euro'dan açtı. Schalke 04 ile görüşmelerini sürdüren Nice, bu bedeli aşağıya çekmeye çalışıyor. Ozan Kabak için Stuttgart'a 2019 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Ruhr ekibi, son dönemde sakatlıklarla boğuşan 22 yaşındaki futbolcunun satışından çok fazla zarar etmek istemiyor.

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Son olarak İngiltere Premier Lig'de Norwich City forması giyen Ozan Kabak, Ada ekibinde 13 maçta forma şansı buldu. 22 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı sağlayamadı. (Akşam)

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Galatasaray'ın çocuğu Ozan Kabak'a Nice kancası
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