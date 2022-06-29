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Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:52

İniesta'nın forma giydiği Vissel Kobe, 3 ayda 3 teknik direktör değiştirdi

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İniesta’nın forma giydiği Vissel Kobe, 3 ayda 3 teknik direktör değiştirdi

Japonya 1. Futbol Ligi (J1) ekiplerinden Vissel Kobe, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti.

J1'de sezonun başladığı şubat ayından bu yana 18 maçta 2 galibiyet alan Vissel Kobe, çareyi teknik direktör değişikliğinde buldu.

Japon kulüp, nisan ayı başında göreve getirdiği 65 yaşındaki Miguel Angel Lotina ile yollarını ayrıldığını açıkladı. İspanyol teknik adam, 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

38 yaşındaki İspanyol yıldız Andres Iniesta'nın da forma giydiği Vissel Kobe'de teknik direktörlük koltuğuna Yoşida Takayuki oturdu.

Ligin dibine demir attı

Sezona Miura Atsuşi yönetiminde giren Japon temsilcisi, üst üste 7 maçta galibiyet alamayınca 47 yaşındaki teknik adamla mart ayında yollarını ayırmıştı.

İspanyol antrenör Lluis Planaguma Ramos ile de galibiyet özlemine son veremeyen Vissel Kobe, nisan ayında Lotina ile anlaşmıştı.

Geride kalan 18 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlikle ligin dibine demirleyen Vissel Kobe'nin eksi 11 averaj ve 11 puanı bulunuyor.

J1'de sezon kasım ayı başında sona erecek.

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İniesta'nın forma giydiği Vissel Kobe, 3 ayda 3 teknik direktör değiştirdi
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