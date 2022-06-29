Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Menemenspor'u Özgür Ekmekçioğlu alıyor
Giriş Tarihi: 29.6.2022 16:49

Menemenspor'u Özgür Ekmekçioğlu alıyor

DHA
Menemenspor’u Özgür Ekmekçioğlu alıyor

TFF 2. Lig'e düşen İzmir temsilcisi Menemenspor'a sürpriz talip çıktı. Daha önce şirketleşen ancak şirketleşme kongresi süreci defalarca davalık olan sarı-lacivertli kulübü İzmir'in köklü ekibi Altay'da geçen nisan ayına kadar 6 yıl boyunca başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi Ekmas alıyor.

İzmir'de inşaat, otomotiv, mühendislik, turizm, sigorta, medya ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren, 3'üncü Lig'de amatörün eşiğinde aldığı Altay'ı üç şampiyonlukla Süper Lig'e kadar çıkarıp ardından düşmesine engel olamayan Ekmekçioğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin, Menemenspor'a resmen talip olduğu öğrenildi.

Ekmekçioğlu'nun şirketi ile Menemenspor Başkanı Tahir Şahin arasındaki resmi görüşmelerin başladığı belirtilirken, durumun kısa sürede netlik kazanacağı ifade edildi. Taraflar, tüm konularda prensipte anlaşmaya varırken, artık avukatların devreye girdiği ve evrak süreçlerinin başladığı öğrenildi. Menemenspor'un adı, renkleri ve logosunun genel hatlarıyla korunması hususunda anlaşılırken, satın alma sürenin sonlanmasıyla birlikte kulübün yeni sezonda lige şirketin isim sponsorluğuyla, Ekmas Menemenspor adıyla başlaması bekleniyor.

Ekmekçioğlu'nun adı daha önce Bergama Belediyespor ile de anılmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücrete zam oranı için kritik gelişme! Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi: Asgari Ücret Temmuz zammı rakamı ne kadar olacak?
Emekli zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? HESAPLANDI!
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
SON DAKİKA: Survivor All Star’da finale adım adım! Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar?
Son dakika | Türkiye taleplerini sıraladı, İsveç ve Finlandiya dinleyip 'TAMAM' dedi!
Son dakika: CHP Aykut Erdoğdu skandalında yine kafasını kuma gömdü! Dolarla vekil olanlar kim?
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
SON DAKİKA! Madrid'deki 4'lü zirve sonrası ortak bildiri! Türkiye istediğini aldı: Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine destek sağlamayacak
Kargoda büyük tuvalet şoku! Kamera kayıtlarını izleyen aile şoke oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Menemenspor'u Özgür Ekmekçioğlu alıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA