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Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:56

Serie A'yı aynı puanda bitiren takımlar arasında şampiyonluk için final maçı yapılacak

AA
Serie A’yı aynı puanda bitiren takımlar arasında şampiyonluk için final maçı yapılacak

İtalya Futbol Federasyonu Birinci Futbol Ligi Serie A'da sezon sonunda zirvede yer alan iki takımın eşit puanda olması durumunda şampiyonu belirlemek üzere tek maçlık final müsabakası oynanmasına karar verdi.

FIGC genel kurulu sonrasında dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, gelecek sezondan itibaren ligi zirvede eşit puanlarla tamamlayan iki takım arasında şampiyonu belirlemek üzere play-off yöntemine gidilecek ve tek maç üzerinden final müsabakası yapılacak.

Buna göre, bu final maçının 90 dakikalık normal süresinde de iki takım arasında eşitliğin bozulmaması halinde şampiyonu belirlemek üzere doğrudan penaltı atışlarına geçilecek. İtalya'da son oynanan 2021-2022 sezonunda Milan, Inter'in 2 puan önünde ipi göğüslemişti.

Avrupa'nın diğer üst düzey liglerinde şampiyonu belirlemek üzere play-off yöntemi kullanılmazken, takımlar arasında puan eşitliği olması halinde gol averajı ya da ikili averaj şampiyonun belirlenmesinde ana unsur olmaya devam ediyor.

Bu arada FIGC aldığı kararla, pandemi döneminde getirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı da kalıcı hale getirildi. Ayrıca uzatma içeren maçlarda ek 6. oyuncu değişikliği de yapılabileceği belirtildi.

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Serie A'yı aynı puanda bitiren takımlar arasında şampiyonluk için final maçı yapılacak
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