Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha! Napoli’nin yıldızı İstanbul’a geldi...

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden ve santrfor için Wout Weghorst ile Cenk Tosun'un transferini 1-2 gün içinde bitirmeyi planlayan Beşiktaş, kanat oyuncusu için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Valerien Ismael'in de onayını alan yönetim yeni bir transferi daha bitirmek istiyor.
ARANILAN İSİM NAPOLİ'DE!
Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan transfer edilen Romanis Saiss ve Rizespor'da kiralık sözleşmesi sona eren ve takıma katılan Gedson Fernandes'ten sonra bir hamle daha yapmak isteyen yönetim aradığını Napoli'de buldu.
ADAM OUNAS İÇİN TEMASA GEÇİLDİ
Kanat ve 10 numara pozisyonlarını güçlendirmek isteyen Valerien Ismael için aranılan futbolcu bulundu. Son olarak adı gündeme gelen Adam Ounas üzerinde detaylı bir araştırma yapan siyah-beyazlıların, oyuncuyla temasa geçtiği bildirildi.
İtalyan basını da adı Beşiktaş ile anılan Cezayirli oyuncunun tatil için Türkiye'ye gelmesinin transfer gelişmesi olduğunu yazarken, teknik direktör Valerien İsmael'in onayı sonrası pazarlıklar için düğmeye basıldığı ve en kısa sürede masaya oturularak şartların görüşüleceği gelen haberler arasında.
RACHİD GHEZZAL İLE YAKIN ARKADAŞ
Rachid Ghezzal'ın Cezayir Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan 25 yaşındaki oyuncunun, Napoli ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen yıldız futbolcu, geçen sezon İtalyan ekibinde forma giydiği 21 resmi karşılaşmada 2 gol attı.
NAPOLİ TEKLİFE AÇIK
2017 yılında 12 milyon Euro'ya Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olan Adam Ounas, kiralık olarak Nice, Cagliari ve Crotone formaları da giydi. 19 kez Cezayir Milli Takımı'nda görev yapan yıldız oyuncuyu, Napoli'nin göndermeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
BİR GÖRÜŞ / Bülent TİMURLENK: "BEŞİKTAŞ İÇİN DOĞRU SEÇİM OLMAZ"
Adam Ounas ismi gündeme geldiyse Alex Teixeira'nın ayrılığının bir müjdesidir aynı zamanda. Valerien İsmael'in takımında 8+3 problemi var. Kaleci Ersin ve Umut Meraş dışında üçüncü yerli oyuncunun kim olacağı bilinmez ve hücum hattının tamamı yabancılardan oluşurken, elde de Emirhan ve Kartal gibi gençler varken Ounas'a Beşiktaş'ın ihtiyacı var mı, tartışılır. Napoli, sürekli onu kiralık gönderdi ve ödediği paranın karşılığını alamadı. Yıllık ücreti de 1.6 milyon Euro'ydu. Bana gerekli bir transfermiş gibi gelmedi. Ama sezon başlamadan önce teknik adamlar her zaman haklıdır!
CABRAL İÇİN 4 MİLYON EURO
Sol kanada Jovane Cabral'ı düşünen Beşiktaş, oyuncunun bonservisi için fiyatı artırdı. Sporting'e daha önce 2 milyon 750 bin Euro ve sonraki satıştan %10 pay öneren siyah-beyazlılar, 4 milyon Euro + yüzde 20 olarak son teklifini revize etti. Portekiz ekibinin vereceği cevabekleniyor.