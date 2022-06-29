Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha! Napoli’nin yıldızı İstanbul’a geldi...

BİR GÖRÜŞ / Bülent TİMURLENK: "BEŞİKTAŞ İÇİN DOĞRU SEÇİM OLMAZ"

Adam Ounas ismi gündeme geldiyse Alex Teixeira'nın ayrılığının bir müjdesidir aynı zamanda. Valerien İsmael'in takımında 8+3 problemi var. Kaleci Ersin ve Umut Meraş dışında üçüncü yerli oyuncunun kim olacağı bilinmez ve hücum hattının tamamı yabancılardan oluşurken, elde de Emirhan ve Kartal gibi gençler varken Ounas'a Beşiktaş'ın ihtiyacı var mı, tartışılır. Napoli, sürekli onu kiralık gönderdi ve ödediği paranın karşılığını alamadı. Yıllık ücreti de 1.6 milyon Euro'ydu. Bana gerekli bir transfermiş gibi gelmedi. Ama sezon başlamadan önce teknik adamlar her zaman haklıdır!