Uğurcan Çakır transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. İngiltere Premier Lig'i istediğini sürekli dile getiren başarılı kalecinin hayali gerçek oluyor. Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un aylardır beklediği teklif geldi. İşte detaylar...



UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Uğurcan Çakır için geçtiğimiz günlerde 18,5 milyon Euro'luk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalan Fulham, Bordo-Mavililerin 20 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay talebine takılmıştı. İngiltere Premier Lig'e yükselen ve 200 milyon Euro ayakbastı parası alan Fulham'ın teklifini 20 milyon Euro'ya çıkardığı iddia edildi.



OYUNCUNUN TAVRI SONRASI TRABZONSPOR ISRARINDAN VAZGEÇTİ

Trabzonspor ilk teklif sonrası Ada ekibinden sonraki satıştan yüzde 20 pay isterken, son öneri sonrası bu ısrarından vazgeçti. Uğurcan Çakır'ın kariyer hedefi sebebiyle transferini istemesi de Bordo-Mavililerin inadından vazgeçmesine sebep oldu.

HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Sezon boyunca "önce şampiyonluk, sonra transfer" mesajı veren Uğurcan Çakır, çeşitli mecralarda verdiği röportajlarda hayalinin İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getirmişti. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. (Akşam)