Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır'a dev teklif
Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:54

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır'a dev teklif

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır’a dev teklif

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililer çalışmalarını sürdürürken, Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir haber geldi. İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Fulham, Uğurcan Çakır için teklif yükseltti. İşte tüm detaylar...

Uğurcan Çakır transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. İngiltere Premier Lig'i istediğini sürekli dile getiren başarılı kalecinin hayali gerçek oluyor. Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un aylardır beklediği teklif geldi. İşte detaylar...

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Uğurcan Çakır için geçtiğimiz günlerde 18,5 milyon Euro'luk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalan Fulham, Bordo-Mavililerin 20 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay talebine takılmıştı. İngiltere Premier Lig'e yükselen ve 200 milyon Euro ayakbastı parası alan Fulham'ın teklifini 20 milyon Euro'ya çıkardığı iddia edildi.

OYUNCUNUN TAVRI SONRASI TRABZONSPOR ISRARINDAN VAZGEÇTİ

Trabzonspor ilk teklif sonrası Ada ekibinden sonraki satıştan yüzde 20 pay isterken, son öneri sonrası bu ısrarından vazgeçti. Uğurcan Çakır'ın kariyer hedefi sebebiyle transferini istemesi de Bordo-Mavililerin inadından vazgeçmesine sebep oldu.

HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Sezon boyunca "önce şampiyonluk, sonra transfer" mesajı veren Uğurcan Çakır, çeşitli mecralarda verdiği röportajlarda hayalinin İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getirmişti. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. (Akşam)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücrete zam oranı hakkında flaş gelişme! Bakan Bilgin'den asgari ücret maaş zammı açıklaması: Tespit Komisyonu Temmuz zammı için toplandı
SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı netleşti! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
Son dakika | Türkiye taleplerini sıraladı, İsveç ve Finlandiya dinleyip 'TAMAM' dedi!
SON DAKİKA: Survivor All Star’da finale adım adım! Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar?
Son dakika: CHP Aykut Erdoğdu skandalında yine kafasını kuma gömdü! Dolarla vekil olanlar kim?
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
SON DAKİKA! Madrid'deki 4'lü zirve sonrası ortak bildiri! Türkiye istediğini aldı: Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine destek sağlamayacak
Kargoda büyük tuvalet şoku! Kamera kayıtlarını izleyen aile şoke oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır'a dev teklif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA