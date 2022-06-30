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Giriş Tarihi: 30.6.2022 14:36

Hatayspor, Rayane Aabid'i kadrosuna kattı

AA
Hatayspor, Rayane Aabid’i kadrosuna kattı

Daha önce Hatayspor forması giyen, geçtiğimiz sezon ise Kasımpaşa’da futbol hayatına devam eden Rayane Aabid, yeniden Hatay temsilcisine transfer oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fransız futbolcu Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce de takımda forma giyen Aabid için başarı dileğinde bulunuldu.

Süper Lig'de geçen sezon Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa formalarını giyen Aabid, 35 lig maçında bir gol attı. 2020-2021 sezonunda ise Atakaş Hatayspor kadrosunda yer alan Aabid, 39 lig karşılaşmasında 3 kez gol sevinci yaşadı.

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Hatayspor, Rayane Aabid'i kadrosuna kattı
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