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Giriş Tarihi: 30.6.2022 11:39

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 3 yıldıza toplam 13 milyon euroluk teklif...

DHA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 3 yıldıza toplam 13 milyon euroluk teklif...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertli kulübe 3 yıldızı için toplam 13 milyon euroluk teklif geldi.

Fenerbahçe, yabancı sayısının düşürülmesi için bir yandan Jesus'un raporunu beklerken bir yandan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.

Edinilen bilgiye göre Zajc'a 6 milyon, Pelkas'a 4, Tisserand'a ise 3 Euro'luk teklifler var. Bu tekliflerin tamamının İtalya Ligi'nden olması da dikkat çekti. Fenerbahçe kanadı ise bu konuda acele etmiyor.

Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon euro'nun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus'un raporunu bekleyecek. Geçen sezon pek şans bulamayan ve oynadıkları bölgede alternatifleri çok olan Pelkas ve Tisserand'ın elden çıkarılması ise Zajc'a oranla daha kuvvetli.

Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta'yı da Jesus'un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 3 yıldıza toplam 13 milyon euroluk teklif...
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