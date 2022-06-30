Galatasaray'a döneceği ve Okan Buruk'la çalışacağı için için mutlu olduğunu belirten Yunus, "Okan Hocam benim gibi altyapıdan çıktı. Beni en iyi anlayacak kişi, büyük şans benim için. Aynı yollardan geçtik, beraber inşallah şampiyonluk yaşarız." demişti.