Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Menajerine talimat verdi...
Giriş Tarihi: 30.6.2022 15:44 Son Güncelleme: 30.6.2022 15:45

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Menajerine talimat verdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Yunus Akgün depremi! Menajerine talimat verdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen ve sezon başı itibariyle Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, flaş bir karar verdi. Bu sezon Galatasaray'ın en güvendiği isimlerden olan milli futbolcu, menajeriyle yaptığı görüşme sonrası çarpıcı bir talimat verdi. İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen ve kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün transfer gelişmelerinden mutsuz.

İtalya'da Lazio ve Roma'nın gündemine gelen 22 yaşındaki futbolcuya son olarak Fransa temsilcisi Lille 6 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

Galatasaray'a döneceği ve Okan Buruk'la çalışacağı için için mutlu olduğunu belirten Yunus, "Okan Hocam benim gibi altyapıdan çıktı. Beni en iyi anlayacak kişi, büyük şans benim için. Aynı yollardan geçtik, beraber inşallah şampiyonluk yaşarız." demişti.

Ancak transferde ortaya çıkan Ola Solbakken iddiaları Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'ün keyfini kaçırdı.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'a sürekli forma şansı bulacağını hayal ederek dönen milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin, Solbakken üzerinde yoğunlaşması üzerine menajerinden gelişmeleri yakından izlemesi için mesaj gönderdi.

Yunus Akgün ile Lille'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtilirken İtalyan takımlarının da sırada olduğu ifade edildi.

Sağ kanada kendisinin yerine bir transfer yapılması durumunda ayrılma kararı alan Yunus'un, menajerinin temasta olduğu takımlar bulunduğu da gelen haberler arasında...

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak: Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı için 3'lü formül masada!
LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ile LGS lise sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı
Emekli maaş zammı açıklamasına sayılı günler kaldı! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Survivor All Star'da finale bir adım kaldı; finalistler belli oldu! Survivor kim elendi? İşte elenen isimler ve finalistler
Survivor şampiyonu kim oldu, SMS oylarıyla kim birinci oldu? 2022 Survivor şampiyon ödülü açıklanıyor!
Lise taban puanları 2022: MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi belli oldu mu?
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için kritik gün geldi: Asgari ücrete zam bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret temmuz zammı oranı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri belli oldu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda tüm yeni emekli-memur maaşları! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye'de! Bakan Koca'dan açıklama! Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Menajerine talimat verdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA