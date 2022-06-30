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Giriş Tarihi: 30.6.2022 13:17

Trabzonspor'un şampiyonluk kupasına ziyaretçi akını

DHA
Trabzonspor’un şampiyonluk kupasına ziyaretçi akını

Trabzonspor’un 2021-22 Ahmet Çalık sezonu Süper Lig şampiyonluğu kupası Şamil Ekinci Müzesi’ndeki yerini aldı. Şampiyonluk kupasını yakından görmek isteyenler müzeye akın ediyor.

2021-22 sezonu lig şampiyonu Trabzonspor'un şampiyonluk kupası Şamil Ekinci Müzesi'nde ziyarete açıldı. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından dün sergilenmesi amacıyla teslim edilen kupayı görmek isteyen taraftarlar müzeye koştu. Kupayı müzedeki ilk gününde ziyaret edenlerin sayısı bini geçti. Şehir dışından ve yurt dışından gelen taraftarlar Şampiyonluk Kupası'yla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

"ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU"

Trabzonspor'un son lig şampiyonluğunu yaşadığı 1983-84 sezonunda doğduğunu söyleyen İsmail Uzunali, "Benim için büyük gurur. 38 yıl bekledik ve hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık, kupamız da müzemize geldi. Çocukluk hayalimdi ve gerçek oldu" diye konuştu.

"EMEĞİ GÖRÜYORUM"

Taraftarlardan Hamza Yiğit Yüce de "Takımımız için soğuk sıcak demeden tribünlerde 90 dakika bekledik. Kupaya bakınca hepimizin emeğini görüyorum" dedi.

"SIRA BEKLEDİK"

Müzeye ailesiyle birlikte gelen Aziz Bektaş da "Kupamızı görmek için Erzurum'dan geldik. Türkiye'nin her köşesinde taraftarımız var. Yoğun ilgi olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf çektirebilmek için sıra bekledik" ifadelerini kullandı.

"YILLARDIR HAYALİNİ KURUYORDUK"

Kupayı görmek için Bursa'dan kardeşiyle birlikte geldiğini söyleyen Dursun Ali Dereli, "Çok heyecanlıyım ve kupayı görmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Kardeş Mustafa Dereli de "Kupayı görmeye geldik. Yıllardır hayalini kuruyorduk. İnşallah yeni şampiyonluklar yaşayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'un şampiyonluk kupasına ziyaretçi akını
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